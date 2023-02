Os signos que sempre passam perrengues no relacionamento mesmo amando muito

Alguns signos do zodíaco parecem que atraem conflitos em seus relacionamentos, mesmo que amem muito seus parceiros.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano faz de tudo para viver relacionamentos com muita conexão e intimidade, mas eles podem buscar isso com certa pressa e muita atenção. Se algo não sai como ele espera, esse signo tende a começar a somar sinais e desenvolver tendências inseguras que aumentam ainda a cobrança. Se os sentimentos ficam a flor da pele, ele pode reagir de forma intensa e emocional mesmo com coisas simples.

Virgem

O virginiano tem sempre muita dedicação ao amor e os relacionamentos são construídos de forma sólida. No entanto, ele pode se tornar muito critico para que tudo saia perfeito, o que atrai conflitos. Seu julgamento e expectativas podem complicar as coisas, tornando a conexão mais densa do que deveria.

Libra

O libriano se encanta com seus relacionamentos, mas também pode ter medo de perder a magia do inicio quando as coisas ficam mais sérios. Quando isso acontece, esse signo pode buscar formas de sair da rotina e conhecer coisas novas com certa insistência, o que gera conflitos com quem também quer aproveitar a estabilidade com calma.

Escorpião

O escorpiano quer ter conexões muito marcantes, mas tende a pecar pela intensidade. Quando leva tudo de forma extrema, embarca em brigas complexas e reconciliações constantemente. A personalidade “8 ou 80″ pode tornar a convivência difícil e gerar mágoas que demoram muito tempo para serem curadas.

