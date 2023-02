Se você é fã de perfumes nacionais, provavelmente já ouviu falar da marca Eudora. A empresa é uma das mais conhecidas no território nacional e traz no seu acervo fragrâncias com ótimos aromas e bom custo-benefício.

Confira a seguir os 5 melhores perfumes femininos da Eudora.

Magnific

As notas de topo são Fios de Açúcar, Pimenta Rosa, Bergamota e Pera. As notas de coração são Rosa, Magnólia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli, Âmbar, Cedro e Almíscar.

La Victorie Intense

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol™.

E Rouge

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são: Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Peônia, Pêssego, Gengibre africano e Ládano e as notas de fundo são: Âmbar, Creme, Almíscar e Segredo Eudora®.

Chic Chérie

As notas de topo são Pera, Folha de Violeta e Mandarina. As notas de coração são Ylang Ylang, Rosa, Gardênia e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar e Notas Amadeiradas.

Miss Florale

As notas de topo são Nectarina, Mandarina, Bergamota e Maçã Granny Smith e as notas de coração são Jasmim, Peônia e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Fava Tonka, Pralinê, Benjoim, Almíscar, Patchouli, Sândalo e Cedro.

