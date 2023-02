Os 4 signos que podem lidar com dramas nos relacionamentos

Mais uma semana de fevereiro de 2023 começou e cada signo do zodíaco pode lidar com um tipo de energia em sua vida amorosa. Para alguns, esse momento pode ser um cenário mais dramático do que de costume.

Confira os 4 signos comprometidos que podem lidar com dramas nos relacionamentos:

Áries

Os arianos que estão em um relacionamento podem ter problemas envolvendo a intensidade e o drama exagerado, seu ou da pessoa. As complicações podem ser solucionadas com a estabilidade, buscando formas de equilibrar os altos e baixos sem deixar que ele afete tanto seu animo no cotidiano.

Gêmeos

Uma nova fase ou etapa do seu relacionamento é marcada por um drama devido a mudança. Alguns conflitos também podem envolver desejos e a impulsividade; tenha cuidado. Ao equilibrar outros aspectos da sua vida e o relacionamento, será mais fácil agir com calma e se libertar da energia negativa que pode estar presente em momentos de mudança.

Veja mais: Os signos que sempre passam perrengues no relacionamento mesmo amando muito

Câncer

Momento de muitos pensamentos; intuições, intensões sendo lidas e sinais. É preciso levar com calma algumas conclusões e preferir a calma; não fique amargo se as coisas não saem como o planejado. O equilíbrio emocional precisa chegar com as mudanças feitas por você e para você.

Leão

A falta de reciprocidade pode trazer um grande conflito para os relacionamentos agora. Lembre-se que a vida afetiva precisa se tornar mais próxima e as tentativas de vínculos devem ser sinceras. Novas formas de se relacionar podem nascer para remediar algumas tensões e equilibrar as emoções sensíveis que influenciam a dinâmica agora.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!