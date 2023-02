Mulher desiste de fazer sexo semanalmente e opta por celibato durante um ano

Brenda Osorno é uma mulher de 30 anos e decidiu sair de uma vida sexualmente ativa para praticar o celibato. Antes, a jovem moradora da Flórida disse que tinha cerca de três encontros semanais e dois ou três ‘ficantes fixos’, com quem dormia com frequência. Porém, tudo mudou após ela ficar com um homem e perceber que não estava disposta a se comprometer. Ela trocou então o hábito de sair com as pessoas e passou a preencher o tempo com novas atividades, como boxe, basquete e pole dance, durante um mês.

Esse mês acabou se transformando em mais dias e ela percebeu que os meses começaram a ‘voar’. Mesmo beijando três homens nos últimos 12 meses, Brenda comemorou um ano de celibato (sem manter relações) em janeiro de 2023. “O celibato me deu confiança para tentar coisas novas”, explicou a mulher ao Metro UK.

A jovem também comenta que nesse período de sair com diversos homens ela bebia, não levava uma vida saudável e não se sentia confiante com o próprio corpo.

“Eu costumava ser uma paqueradora online em série. Eu estava trabalhando muitas horas, então namorar era minha válvula de escape. Mas fora do meu trabalho e namoro eu realmente não tinha noção da minha identidade.”

Após passar férias no México em 2022 e voltar para sua terra natal, ela percebeu que estava em celibato há três meses e começou a olhar para si mesma, tentando compreender o que queria para a sua vida.

“Comecei a preencher minha agenda com atividades em vez de pensar em namorar, era uma forma de autoterapia.”

