Moda: dicas de como usar uma camiseta oversized e ainda parecer elegante

Tem hora que tudo o que queremos é colocar uma camiseta grande e larga e encerrar o dia, não é mesmo? Elas são completamente confortáveis, legais e fáceis de se movimentar (ou hibernar, claro).

Mas descobrir como usar uma camiseta grande demais sem parecer desarrumada pode ser complicado. Afinal, a última coisa que queremos é sair e parecer que estamos prestes a ir para a cama.

Por isso, hoje compartilharemos algumas dicas, truques e ideias de looks estilosos para ajudá-la para que você possa se sentir confortável e elegante ao mesmo tempo.

Dicas de looks com camiseta oversized

Coloque uma camiseta solta com calças de alfaiataria ou tecido para um visual casual chique.

Experimente uma camiseta estampada oversized com uma minissaia chique e sandália. Bônus se suas cores contrastarem, como rosa choque e verde limão.

Coloque uma camiseta oversized e combine-a com saia midi de cetim e mocassim. Não tem como não ficar elegante com essas peças.

Adicione dimensão colocando uma camisa de manga comprida por baixo de uma camiseta oversized. Combine com uma bermuda jeans, tênis e acessórios.

Não tenha medo de misturar estampas. Use uma camiseta vintage grande folgada sobre calças estampadas e complete seu conjunto com sandálias minimalistas.

Equilibre uma camiseta oversized com calças jeans e combine o visual com um um óculos estiloso.

Brinque com as técnicas de sobreposição e experimente um cinto para marcar a cintura com uma camiseta oversized e tênis.

Shorts biker e uma camiseta oversized são a combinação perfeita. Quer você use a camiseta solta sobre os shorts ou para dentro, dê um toque a mais adicionando um cinto de corrente dourada em volta da cintura. Um toque de cor vai animar o visual.

E não podia faltar a clássica camiseta oversized como se fosse um vestido, complementada por uma meia calça e botas. Se fizer um coque elegante, conseguirá ficar ainda mais chique.