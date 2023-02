Maquiagem: como recriar o delineado perfeito que Taylor Swift usou no Grammy 2023

Reprodução Recrie a maquiagem de Taylor Swift na noite do Grammy 2023 (Instagram)

Taylor Swift é sempre uma das estrelas mais esperadas da noite, então obviamente seu visual para o Grammy de 2023 tinha que fazer jus a isso. A cantora foi indicada por sua música All Too Well, versão de 10 minutos, e também nos deu uma maquiagem para os olhos super Midnights, que é perfeita para usar em seu próximo evento.

Delineado da meia noite

Taylor Swift chegou ao tapete vermelho do Grammy 2023, com um delineado espetacular, que vai do índigo ao pérola, passando por um azul que nos lembra o céu noturno estrelado, tudo em homenagem ao seu último álbum, Midnights. Para os lábios, ela escolheu usar um clássico batom vermelho, trazendo um tom sexy ao visual.

Se quiser recriá-lo, siga alguns passos simples:

Depois de aplicar sua base, corretivo, pó e contorno, pegue um pincel angular e uma sombra líquida azul escura ou índigo.

Com o pincel, desenhe um delineado de gatinho, que chegue até o centro da pálpebra e engrosse como um olho de gato.

Em seguida, esfume uma sombra perolada sobre a pálpebra móvel e integre-a suavemente no início do delineador, para criar um efeito ombré.

Por fim, passe um delineador preto na linha dos cílios, aplique cílios postiços e sele a maquiagem com fixador.

E para o cabelo… um coque bagunçado!

Segundo a Glamour, Taylor Swift sempre foi fã de coques bagunçados e franjas francesas. Então, para o prêmio musical do ano, não havia melhor complemento para seu delineador noturno do que esse penteado ultra-romântico e sexy que já é sua assinatura. Resumindo, combina perfeitamente com a maquiagem e com o outfit, não é mesmo?

Ficou apaixonada pela maquiagem e look da cantora e quer ver quais outras famosas arrasaram no tapete vermelho?

Confira os melhores looks do Grammy 2023, clicando no link abaixo.