Não é segredo para ninguém que existem pessoas que amam colecionar itens raros ou que tiveram algum diferencial em sua fabricação, não é mesmo? Mas, já imaginou uma moeda de 25 centavos de dólar que pode ser adquirida por uma quantia equivalente a mais de R$ 5 mil?

Segundo destaca o portal Metro Ecuador, trata-se de um modelo fabricado no ano de 2004, com 453 milhões de modelos nos quais posteriormente foram identificados um erro: as quarters de Wisconsin, como foram denominadas, contavam com uma folha adicional de milho, assim como você vê na imagem abaixo.

Estão são as moedas que podem valer mais de R$ 5 mil; como reconhecer

E, esta não foi a única vez que a moeda teve problemas de impressão e que hoje são alvos de colecionadores. Em 2005, algumas das moedas circuladas contavam com excesso de gordura acumulado na letra “T” da palavra “trust”.

De acordo com o ressaltado pelo portal equatoriano, para os colecionadores, algumas informações são importantes antes de adquirir determinados itens, dentre eles: ano e série em que foram produzidos.

Por sua vez, com preços diferenciados, a comercialização de cada moeda, nota ou semelhante é feita de forma específica e de acordo com a legislação aplicável no país.

