A descoberta ‘por acidente’ feita por supertelescópio da NASA que surpreendeu especialistas: ‘extremamente pequeno’

Um asteroide aproximadamente do tamanho do Coliseu de Roma – entre 100 e 200 metros de comprimento – foi detectado por uma equipe de astrônomos usando o Telescópio James Webb da NASA.

Como detalhado pela NASA, o projeto usou dados da calibração do Mid-InfraRed Instrument (MIRI), no qual a equipe detectou acidentalmente um asteroide intruso.

O objeto é provavelmente o menor observado até agora por Webb e pode ser um exemplo de um objeto medindo menos de 1 quilômetro de comprimento dentro do cinturão principal de asteróides, localizado entre Marte e Júpiter.

Essas observações do Webb não foram projetadas para caçar novos asteroides — na verdade, eram imagens de calibração do asteroide do cinturão principal (10920) 1998 BC1, que os astrônomos descobriram em 1998.

Como detalhado pela NASA, as observações foram conduzidas para testar o desempenho de alguns dos filtros do MIRI, que acabou não tendo o resultado esperado.

Apesar disso, os dados do asteroide 10920 foram usados pela equipe para estabelecer e testar uma nova técnica para restringir a órbita de um objeto e estimar seu tamanho.

A validade do método foi demonstrada para o asteroide 10920 usando as observações MIRI combinadas com dados de telescópios terrestres e da missão Gaia da ESA .

No decorrer da análise dos dados do MIRI, a equipe encontrou o intruso menor no mesmo campo de visão.

Como detalhado pela NASA, o objeto ocupa uma órbita de inclinação muito baixa e estava localizado na região interna do cinturão principal no momento das observações do Webb.

A detecção deste asteroide teria, se confirmada como uma nova descoberta de asteroide, implicações importantes para nossa compreensão da formação e evolução do sistema solar.

Os modelos atuais prevêem a ocorrência de asteróides até tamanhos muito pequenos, mas pequenos asteróides foram estudados com menos detalhes do que seus equivalentes maiores devido à dificuldade de observar esses objetos.

As futuras observações dedicadas do Webb permitirão aos astrônomos estudar asteróides menores que 1 quilômetro de tamanho.

Como detalhado pela NASA, este resultado sugere que o Webb também será capaz de contribuir acidentalmente para a detecção de novos asteroides.

A equipe suspeita que mesmo observações MIRI curtas próximas ao plano do sistema solar sempre incluirão alguns asteróides, a maioria dos quais serão objetos desconhecidos.

Ainda de acordo com as informações, a fim de confirmar que o objeto detectado é um asteroide recém-descoberto, mais dados de posição relativos às estrelas de fundo são necessários a partir de estudos de acompanhamento para restringir a órbita do objeto.

