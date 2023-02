Transtorno de Processamento Sensorial: saiba mais sobre a síndrome que afeta Bless, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Em entrevista ao Fantástico, Giovanna Ewbank deu mais explicações sobre a condição que afeta seu filho Bless. A criança foi diagnosticada aos oito anos com Transtorno de Processamento Sensorial, uma síndrome que afeta os sentidos básicos e que ainda não existe uma explicação sobre o que causa o transtorno.

A atriz e apresentadora explicou que alguns sinais levaram ela a procurar por um especialista, pois assim que chegou na família após a adoção em 2019, o garoto já apresentava alguns sinais, que se intensificaram na pandemia.

“Eu sempre percebi que o Bless era uma criança mais sensível, tanto no toque quanto no paladar. Mas durante a pandemia, com a gente acordando, tomando café, almoçando, jantando e brincando o dia inteiro juntos, nós começamos a perceber que aquela sensibilidade era um pouco aflorada demais”, explicou Ewbank.

Um desses sinais percebidos foi que, para Bless conseguir colocar o pé na grama ou na areia, era preciso conversar bastante com ele. O menino também não gosta de barulho ou de brincar com outras crianças por causa da gritaria e do ‘empurra-empurra’.

LEIA TAMBÉM: Pensando em fazer uma cirurgia plástica? Veja quem pode e quem não pode se submeter ao procedimento

O pai Bruno Gagliasso também explicou que o filho ficava incomodado até com o toque da mãe. “Quando a Giovanna passava a unha nele, isso o incomodava muito. Tanto que ela passou a cortar as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem um alimento que ele não gosta, ele sente na hora”.

O que é Transtorno de Processamento Sensorial?

De acordo com o Instituto NeuroSaber, o Transtorno de Processamento Sensorial (TPS) é uma condição muito presente no autismo, mas são consideradas distintas, podendo estar presente ou não em pacientes diagnosticados com autismo. O TPS causa dificuldades na hora da criança processar informações e estímulos do sistema nervoso cerebral. Os sinais podem ser observados quando a criança reclama da luz e cheiros, além de sons ou até mesmo de sentir a própria roupa no corpo, por isso é considerado um transtorno de hipersensibilidade.

Sintomas principais

Tecido da roupa causa incomodo, como coceira ou ardência;

Claridade e som alto incomoda;

Ânsia ao experimentar comida com texturas diferentes;

Não gostam de toques e reagem como se um toque delicado fosse algo brusco.

Tratamento

O tratamento principal consiste em terapia ocupacional com profissionais experientes em cuidados com transtornos sensoriais.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Maioria das mortes por tumores no Brasil atinge pessoas de baixa renda