Telescópio da NASA detecta fenômeno perdido no espaço e surpreende especialistas; confira registro

Cientistas descobriram os primeiros eclipses de raios gama de um tipo especial de sistema estelar binário usando dados do Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi da NASA.

Como detalhado pela NASA, cada um desses chamados sistemas de aranha contém um pulsar – os restos superdensos e em rápida rotação de uma estrela que explodiu em uma supernova – que lentamente erode sua companheira.

Uma equipe vasculhou mais de uma década de observações do Fermi para encontrar sete aranhas que passam por esses eclipses, que ocorrem quando a estrela companheira de baixa massa passa na frente do pulsar do nosso ponto de vista.

Os dados permitiram que eles calculassem como os sistemas se inclinam em relação à nossa linha de visão e outras informações.

Como detalhado pela NASA, is sistemas se desenvolvem porque uma estrela em um binário evolui mais rapidamente do que seu parceiro. Quando a estrela mais massiva se transforma em supernova, ela deixa para trás um pulsar.

Este remanescente estelar emite feixes de luz de vários comprimentos de onda, incluindo raios gama, que entram e saem de nossa visão, criando pulsos tão regulares que rivalizam com a precisão dos relógios atômicos.

No início, um pulsar “se alimenta” de seu companheiro desviando um fluxo de gás. À medida que o sistema evolui, a alimentação para quando o pulsar começa a girar mais rapidamente, gerando fluxos de partículas e radiação que superaquecem o lado frontal do companheiro e o erodem.

Os cientistas dividem os sistemas em dois tipos: As viúvas negras contêm companheiras com menos de 5% da massa do Sol. Os sistemas Redback hospedam companheiros maiores, tanto em tamanho quanto em massa, pesando entre 10% e 50% do Sol.

Como detalhado pela NASA, os pesquisadores podem calcular as massas dos sistemas de aranha medindo seus movimentos orbitais. As observações de luz visível podem medir a rapidez com que o companheiro está viajando, enquanto as medições de rádio revelam a velocidade do pulsar.

No entanto, eles dependem do movimento em direção e para longe de nós. Para um sistema quase direto, essas mudanças são pequenas e potencialmente confusas. Os mesmos sinais também podem ser produzidos por um sistema menor, de órbita mais lenta, visto de lado. Conhecer a inclinação do sistema em relação à nossa linha de visão é vital para medir a massa.

“O ângulo de inclinação normalmente é medido usando luz visível, mas essas medições vêm com algumas complicações potenciais. À medida que o companheiro orbita o pulsar, seu lado superaquecido aparece e desaparece, criando uma flutuação na luz visível que depende da inclinação”, detalhou.

No entanto, os astrônomos ainda estão aprendendo sobre o processo de superaquecimento, e modelos com diferentes padrões de aquecimento às vezes preveem diferentes massas de pulsar.

Os raios gama, no entanto, são gerados apenas pelo pulsar e têm tanta energia que viajam em linha reta, sem serem afetados por detritos, a menos que sejam bloqueados pelo companheiro.

Como detalhado pela NASA, se os raios gama desaparecerem do conjunto de dados de um sistema de aranha, os cientistas podem inferir que o companheiro eclipsou o pulsar.

A partir daí, eles podem calcular a inclinação do sistema em nossa linha de visão, as velocidades das estrelas e a massa do pulsar.

PSR B1957+20 foi a primeira viúva negra conhecida, descoberta em 1988. Modelos anteriores para este sistema, construídos a partir de observações de luz visível, determinaram que ele foi inclinado cerca de 65 graus em nossa linha de visão e no pulsar massa era 2,4 vezes a do Sol.

Como detalhado pela NASA, isso tornaria o B1957 o pulsar mais pesado conhecido, abrangendo o limite de massa teórico entre o pulsar e o buraco negro.

Olhando para os dados do Fermi, a equipe encontrou 15 fótons de raios gama ausentes. O tempo dos pulsos de raios gama desses objetos é tão confiável que 15 fótons ausentes ao longo de uma década são significativos o suficiente para que a equipe possa determinar que o sistema está eclipsando.

Ainda de acordo com as informações, então foi calculado que o binário está inclinado 84 graus e o pulsar pesa apenas 1,8 vezes mais que o Sol.

Texto com informações da NASA