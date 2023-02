Relacionamento: O que pode significar sonhar fazendo sexo com outra pessoa?

O sexo é uma ferramenta poderosa dentro de qualquer relacionamento – incluindo os casuais. Porém, isso tudo ocorre apenas quando consentido e desejado. Em sonhos, fora do nosso controle, as coisas já mudam um pouco de cenário.

Sonhar com sexo é mais comum do que se possa imaginar. Para te ajudar a entender, trouxemos algumas informações extraídas do Health Line. Além de comuns, as atividades sexuais nos sonhos são completamente naturais.

Entenda o sonho

Os sonhos, embora pareçam misteriosos, espelham coisas que acontecem em nossa vida quando estamos acordados. Se o dia for estressante, pode ter sonhos desagradáveis. Em um dia bom, os registros podem ser prazerosos.

De acordo com a Dra. Janet Brito, psicóloga licenciada e terapeuta sexual, os sonhos são uma forma de revelar o que é invisível para você. Funcionam como um sistema de orientação interno, refletem sobro como sua vida está caminhando e revelam imagens simbólicas para você explorar com curiosidade.

“Os símbolos e imagens em seus sonhos conectam você com seus sentimentos, desejos ou algo que esteja tentando resolver”, explica Brito.

‘Qual o significado do sexo nos sonhos?’

Segundo a terapeuta sexual, é necessário se concentrar na representação simbólica do sonho para capturar sua essência.

Não há um significado universal para os sonhos. É necessário que você busque no seu subconsciente uma possível motivação para ter reproduzido a tais cenas enquanto dormia.

“Quando o sexo aparecer em seus sonhos, divida-o em uma história que tenha começo, meio e fim, e concentre-se em experimentar os sentimentos em seu sonho e ficar curioso sobre para onde a energia do sonho o leva, especificamente de como termina o sonho”, explica Brito. “Isso revelará a você a necessidade emocional que seu sonho sexual está tentando fazer com que você satisfaça na vida real”, explica.

Não há necessidade de martelar sobre ter feito sexo com o chefe ou o professor em seus sonhos. O problema maior é gerado enquanto se está acordado.

Você deverá investigar sobre os eventos de sua vida enquanto desperto e tentar decifrá-los com base no que tem sonhado.