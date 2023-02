Relacionamento: Descubra se você está namorando uma pessoa ‘cacto’

Gostando de plantas ou não, você provavelmente conhece a característica de um cacto: a planta não precisa de muita atenção para prosperar e seus espinhos indicam que elas afastam as pessoas, preferindo a solidão.

Contudo, existem outras plantas que amam atenção, que precisam de luz solar o tempo todo, que gostam de uma boa temperatura e de ser regada sempre. E você sabe qual dessas duas pessoas você é na relação?

Se você nunca comparou seu relacionamento por esse aspecto, talvez seja hora de começara perceber como você age em um relacionamento e como são as pessoas que se aproximam de você.

O site Psychology Today listou 12 padrões de relacionamento em que um casal pode se encaixar e um deles é o cacto/samambaia. Em entrevista ao Metro UK, a especialista em relacionamento Ness Cooper explica: “O padrão de relacionamento entre cactos e samambaias ocorre quando as necessidades das duas partes são incompatíveis: uma pessoa no relacionamento precisa de mais atenção e apoio do que a outra”.

Na prática, é simples de entender: enquanto vemos os cactos como plantas independentes e que gostam de ficar sozinhas, as samambaias precisam de atenção para florescer. A samambaia é uma pessoa que precisa de atenção em uma relação e gosta de toques, enquanto o cacto é alguém autossuficiente.

Você é cacto ou samambaia?

Para determinar seu rótulo como planta, é preciso entender como você se importa em uma relação. Se você for cacto, você tem uma ‘personalidade espinhosa’, difícil de se conectar com alguém. Uma outra característica dessa planta é ter tendência a evitar o apego.

A psicóloga Emma Kenny comenta que as características podem estar relacionadas com a forma como as pessoas foram educadas. “Isso pode se aplicar a pessoas que cresceram em lares com pais que não são afetivos, que estão acostumados a ser emocionalmente frios. O cacto pensa que estar isolado, mesmo dentro de um relacionamento, os mantém seguros”.

A especialista explica que, ao contrário disso, as samambaias são codependentes, carinhosas e amorosas, mas é preciso cuidado. “Alguém que é uma samambaia pode ser visto como excessivamente mole e ceder mais”, acrescenta Ness.