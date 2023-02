O uso de emojis no aplicativo de mensagens WhatsApp é uma febre entre os usuários da plataforma.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘carinha vermelha com língua para fora’, um dos mais utilizados no ano passado.

O verdadeiro significado do emoji de ‘carinha vermelha com língua para fora’ no app WhatsApp

Como detalhado pelo site Canaltech, não confundir esse emoji com a carinha vermelha de raiva.

Aqui, o propósito é expressar emoção de calor ou cansaço extremo por atividade física, por exemplo.

No entanto, alguns usuários podem utilizar o emoji com um pouco de conotação sexual.

O emoji de olhos fechados com lágrima é um exemplo de uso incorreto. Muita gente usa para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro. Contudo, a expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”.

Assim funcionará o mega recurso do WhatsApp que vai permitir editar mensagens já enviadas

Agora sobre novos recursos, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma contará com a capacidade de editar mensagens já enviadas.

O novo recurso ainda está em desenvolvimento em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Com a novidade, o usuário poderá editar mensagens de forma rápida. No entanto, ainda não está claro como funcionará totalmente o recurso.

As informações sobre a janela de tempo para permitir que as pessoas editem suas mensagens também ainda são desconhecidas.

No momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta, por isso é sempre importante manter o app atualizado constantemente.

Uma versão beta para PC também já conta com o novo recurso em desenvolvimento. O app ainda não revelou se a novidade será liberada para celulares com sistema iOS da Apple.

