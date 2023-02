Moda: 5 dicas perfeitas para mulheres baixinhas alongarem a silhueta

Toda baixinha sabe sobre as dificuldades em vestir algumas peças. ‘É legal ou não usar saia longa? Posso usar calça pantalona, ou vou parecer menor?’ são algumas dúvidas que já surgiram na cabeça de quem tem baixa estatura.

O segredo é ir testando para ver o que encaixa bem com seu tipo de corpo e estatura. No entanto, tem alguma peças que podem até nos fazer parecer com alguns centímetros a mais.

5 dicas para alongar a silhueta

Deixar os ombros de fora alonga o corpo

Os tops de ombro a ombro estão voltando nesse 2023. Embora cheguem às passarelas em modelos altas, a tendência é ótima para quem as baixinhas, se combinados corretamente.

A melhor opção são croppeds justos que abraçam a cintura e alongam o tronco. Outra opção são os croppeds largos e as calças de cintura alta que também ajudam a alongar visualmente as pernas.

Jeans duplo: aposte em um look todo jeans

Conjuntos monocromáticos são sempre uma boa aposta. A tendência de double denim recebe uma nova interpretação este ano. Usar a mesma cor da cabeça aos pés cria um efeito de continuidade e alongamento.

Calças pantalonas para mulheres pequenas?

Sim, não é necessariamente lógico por que calças largas ficam tão bem em mulheres pequenas. Sim, é preciso provar muitas opções para encontrar o corte perfeito (nem muito largo, nem muito longo, pregas são sempre um plus) e o estilo também importa.

Calças pantalonas funcionam muito bem com tênis, desde que você tenha uma certa altura, caso contrário, sua bainha ficará molhada toda vez que chover. Caso não seja fã do salto alto, aposte em sandálias com o salto mais grosso e sola plataforma que adicionam alguns centímetros a mais e sofisticação sem dor.

Cores brilhantes e vibrantes

Rosa, verde limão, azul oceano, verde grama, magenta vívido... Cores ousadas dão o tom para o ano de 2023. E são um truque fácil para destacar as mulheres baixinhas. Tons vívidos e brilhantes são destaques visuais e uma declaração de intenção. Então, às vezes, você só precisa de toques de cor para estilizar uma boa aparência no verão e demais estações.

Blazers justos

Os blazers justos são uma grande tendência das passarelas. São uma boa pedida para mulheres baixinhas, porque a cintura na altura do umbigo pode criar a ilusão de um tronco mais longo. Se você ainda não tem um blazer justo, pode estilizar seus estilos largos simplesmente com um cinto na cintura.