Lantejoulas, flores e até látex: explosão de cores tomou conta dos looks do Grammy 2023

A maior noite da música voltou. Na noite de domingo (05/02), o 65º Grammy Awards foi realizado em Los Angeles. E, além das músicas e artistas a serem premiados, um desfile de estrelas passou por um dos tapetes mais importantes da indústria da música e com ele roupas extravagantes, entre eles Sam Smith e Lizzo que roubaram a atenção de todos os presentes.

Para começar, não poderia deixar de destacar a maior musa e a artista mais premiada da história do Grammy, Beyoncé.

Os artistas apostaram em cores e texturas, antecipando os tons vibrantes da primavera, fazendo um espetáculo no tapete vermelho. Foram muitos looks marcantes e outros simplesmente tão ousados que merecem ser mencionados.

Os melhores looks do Grammy Awards

Uma prévia da primavera, e um espetáculo de cores, assim foram os melhores looks do Grammy Awards, entre os mais esperados estavam Taylor Swift e Sam Smith, que não decepcionaram seus fãs e optaram por looks de impacto.

Sam Smith

Um look vermelho, tão sóbrio quanto ousado, tão sexy quanto recatado, o cantor de ‘Unholy’, Sam Smith apareceu junto com Kim Petras, que optou por um look Valentino que é como uma ode à sensualidade.

Taylor Swift

Uma das estrelas mais esperadas da noite, sem dúvida foi Taylor Swift, que apareceu no tapete do Grammy com um modelito azul dividido em duas peças por Roberto Cavalli, foi como se um céu estrelado tivesse pousado em seu corpo.

Doja Cat

Em um look no estilo Kim Kardashian, Doja Cat se apresentou com um look cujo tecido lembra o látex assinado pela Versace, um ousado total black como seus looks da Fashion Week.

Shania Twain

Um dos looks mais ousados foi o de Shania Twain que optou compareceu de Harris Reed da coleção primavera 2023, composto por uma série de bolinhas pretas feitas de lantejoulas com calças largas e um grande chapéu combinando.

Lizzo

Um look de impacto: essa poderia ser a definição quase perfeita do vestido usado por Lizzo, a cantora de ‘Truth Hurts’, que usou um vestido largo laranja e uma capa larga, da Dolce & Gabbana, para complementar, acrescentou um espartilho e luvas de malha.

Viola Davis

Viola Davis acaba de entrar para a lista de celebridades EGOT (aqueles credores de um Emmy, Grammy, Oscar e Tony) com um total de 17 celebridades que conseguiram esse feito. Com um look bastante colorido de lantejoulas, a atriz, baixinha e com franjas, entre as cores que se destacaram estavam preto, prata, vermelho e azul.

Bebe Rexha

Como uma barbie, Bebe Rexha, que foi indicada por sua música ‘I’m Good’ com David Guetta, que é uma versão de ‘Blue’ de Eiffel 65, apostou em um vestido rosa de cetim frente única rosa assinado por Moschino, e luvas para complementar, no estilo Marilyn Monroe.

Harry Styles

Em um macacão de glitter e losangos, Harry Styles chegou à gala em um ousado e colorido terno estilo arlequim e botas brancas de salto baixo.

Anitta

Deslumbrando em um elegante vestido Versace, a brasileira chegou à premiação com um look que mistura transparências e pregas com alguns babados.

Cardi B.

Um impressionante vestido Gaurav Gupta foi o que Cardi B usou para a cerimônia de premiação do Grammy, com uma capa como se fosse um elegante peixe beta.

Jennifer Lopez

A cantora deslumbrou com um look azul com strass que pendia como se fossem franjas brilhantes, sobre uma saia transparente, que combinava com suas mangas bufantes prateadas e um colar do mesmo tom que cobria seu decote, da Gucci.