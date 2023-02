Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 10 de fevereiro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar fevereiro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 6 a 10 de fevereiro de 2023:

Áries

Novas aventuras e o início de uma nova era; você vai se livrar de seus medos e se tornará um vencedor. Semana de sorte.

Estes são tempos para deixar ir o que não era para você. Você resolverá qualquer pendência legal. Você deve colocar cada pessoa em seu lugar e não se deixar envolver em nenhum tipo de fofoca, menos no trabalho.

Para Áries solteiro, virá um amor do signo de Capricórnio ou Libra que será muito compatível. Em matéria de saúde, faça um check-up médico para não ter problemas.

Touro

É hora de atingir as metas que você tem em mente para este ano e realizar-se profissionalmente. Quem se descontrola perde; tente ser tolerante e encontre a melhor solução para um problema.

Plenitude de vida e amor recíproco, além do fato de que você deve continuar seus estudos para crescer mais no trabalho.

Você terá que ajudar alguém a sair de problemas, apenas tente não pensar tanto nisso e faça. Um amor do passado deseja reatar, mas é hora de virar a página. Quem está solteiro terá um novo amor do signo de Leão ou Virgem.

Gêmeos

Recompensas chegam. Seu signo passará por uma fase de mudanças positivas que o deixarão com mais renda.

Maior abertura de caminhos e procura da sua paz interior; Você deve ter cuidado com as decisões que toma. Você está no caminho certo em matéria de amor, a pessoa com quem está é aquela que formará um relacionamento sério.

Os solteiros terão um novo amor do signo de Áries, Sagitário ou Peixes, que será muito compatível com você. Cuide de problemas de saúde. Tenha cuidado com as traições no trabalho.

Câncer

É hora de construir um patrimônio para o seu futuro e amadurecer. Lembre-se de que você é a inspiração para muitos e a confiança que você tem faz sua vida seguir em frente sem problemas.

Você crescerá mais economicamente e poderá comprar algo importante. Se você está em um relacionamento, ele pode prosperar e dar um passo importante.

Se você é solteiro alguém do signo de Escorpião ou Aquário será o seu parceiro ideal. Mensagens e comunicação. Atreva-se a fazer tudo o que tem em mente sem medo.

Leão

Você se liberta do medo! São momentos para arriscar e vencer em questões trabalhistas, que os astros estarão a seu favor para alcançar seus objetivos.

Você será capaz de atrair abundância para sua vida com mais facilidade e deixar tudo fluir em seu espaço. Um amor muito sincero entrará em sua vida e pode ser do signo de Sagitário ou Áries, então procure estar disposto a se apaixonar.

Os leoninos que estão em um relacionamento terão algumas dificuldades com o parceiro devido ao ciúme. Você vai mandar seu carro para conserto ou ele vai passar por manutenção. Não brigue no trabalho, lembre-se que você não está sempre certo.

Virgem

Boas surpresas econômicas chegarão esta semana e você pode ficar tranquilo. Cuide das fofocas ao seu redor, procure não se meter em enrascadas.

Você terá que resolver qualquer questão de trabalho que tenha pendente, lembre-se de que está em um momento de renascimento de sua energia positiva e isso faz com que sua sorte cresça mais.

Você vai receber um convite para fazer uma viagem. Trabalho no exterior que o ajuda a crescer mais profissionalmente.

Libra

Um emprego melhor pode surgir. Apenas procure não falar sobre seus planos para não atrair energias ruins de outras pessoas.

Não esqueça que seu destino está em suas mãos, é hora de fazer mudanças positivas para viver melhor e ser grande como pessoa.

Lembre-se que seu signo sempre cuida dos outros e isso te desgasta, então procure não dar importância para coisas que não são de sua responsabilidade.

Os solteiros conhecem um amor de Câncer ou Capricórnio que será muito compatível. Haverá dúvidas importantes; fique com aquilo que o faz sorrir.

Escorpião

Hora de ter opções e buscar novos horizontes que lhe proporcionem mais estabilidade econômica. Notícia de uma gravidez.

Você se libertará das energias negativas que carregava do seu passado para dar continuidade ao seu projeto de vida. Tenha cuidado com dores de cabeça e dores no peito, procure ir ao seu médico.

Você compra passagens para fazer uma viagem e pode ser com seu parceiro. Uma cirurgia sai bem. Lembre-se de dar tempo ao tempo, principalmente ao curar seu coração.

Sagitário

É hora de brilhar com luz própria e afastar da sua vida as pessoas que só te veem por interesse, então limpe o seu entorno e brilhe mais do que nunca.

Serão dias em que as energias positivas devem fluir; chegada da abundância em sua vida. Você poderá fazer qualquer mudança de emprego pois a força espiritual estará ao seu lado e você deve aproveitá-la.

Semana para fazer uma viagem de negócios, serão dias de muitas ocupações e exames, tente se sair bem em todos esses quesitos. Não se preocupe mais com o que pensam de você, continue sendo original e verá que será mais feliz. Você encontrará um amor do signo de Aquário ou Libra.

Capricórnio

Durante esta semana tente não brigar com seu parceiro; encontre sempre a melhor solução. Os solteiros conhecerão um amor de Áries ou Libra.

Muito desejo. Sucesso no trabalho ou na universidade. Você deve deixar o passado para trás, focar no seu presente e começar a formar um futuro promissor.

Quedas e tropeços são experiências de vida, nunca se deixe vencer porque seu signo é feito para superar qualquer situação. Você é muito bom em ajudar os outros, mas às vezes abusam da sua boa vontade; tente diferenciar quem são seus amigos.

Aquário

Liderança e destaque no trabalho; uma proposta para ocupar um cargo melhor no trabalho. A energia positiva o ajudará a crescer.

Viagem e comemorações. Seu poder interior ficará mais forte e muita convicção chegará em sua vida. Seu lado persuasivo está em alta e você preverá tudo o que está por vir para o seu futuro.

Você receberá um reconhecimento de trabalho que fará você se sentir melhor. Tente manter esse sorriso que cativa os outros e verá como todas as portas se abrirão para você.

Dias de comemorações e presentes surpresa. Seu ponto fraco é o estômago. O aquariano solteiro pode se apaixonar por alguém Touro, Virgem ou Áries.

Peixes

Dinheiro extra não esperado pode chegar. Você não deve ter medo das mudanças, pois terá o poder para enfrentar qualquer situação.

Dias de viajar, lembre-se que sua boa energia depende de estar em constante movimento. Você paga contas atrasadas e coloca sua vida em ordem. Não seja rancoroso com familiares e amigos, aprenda a esquecer e a não dar importância a situações negativas que são temporárias.

No amor, o solteiro de Peixes encontrará um amor de Escorpião, Libra ou Áries. Não confie muito em seus colegas de trabalho, um deles pode ser fofoqueiro e duas caras.

