Esta será a semana de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo o tarot

Abrimos mais uma semana e o que acha de ver todas as revelações das cartas do tarot até o próximo domingo (12)? Caso seja do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, basta que o procure na lista a seguir.

Sagitário

Deixe o orgulho de lado e aceite que nem sempre sabe tudo e que é importante receber conselhos dos demais, principalmente daqueles que te amam.

Outro ponto de destaque para esta semana é que você pode trazer para a sua mente a ideia de que realmente quer algo, mas é preciso respirar fundo e ver se isso realmente vale a pena.

Capricórnio

Para Capricórnio, esta será uma semana que deve tomar cuidado com rumores e se tem dúvidas de algo, investigue antes de emitir qualquer posicionamento. Em contrapartida, esta será uma semana muito positiva no campo profissional, então basta aproveitar.

Aquário

É melhor estar preparado, pois esta semana poderia lidar com a traição de uma pessoa que gosta muito. Além disso, a criatividade pode jogar contra você nos próximos dias e para solucionar este tema será preciso relaxar.

Peixes

Esta semana a pessoa de Peixes deve ter calma e mais paciência no campo amoroso.

Quando falamos sobre a vida profissional, terá que tomar uma decisão importante e estará em suas mãos decidir quem você quer que receba o resultado disso.

Com informações do portal Depor.

