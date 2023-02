Como será a semana de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, segundo o tarot

Mais uma semana começou e o que acha de conferir as revelações das cartas do tarot para os próximos dias até o domingo (12)? Se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer, basta que o busque na lista a seguir.

Áries

Esta será uma semana muito positiva para a pessoa de Áries quando observamos o campo amoroso. Em contrapartida, as cartas do tarot deixam uma importante mensagem: deixe de julgar as pessoas por sua primeira impressão e assim descobrirá o lado especial de cada um. Além disso, tome cuidado com o que diz em seu trabalho.

Touro

É hora de observar seu lado interior e sentimental, pois somente desta forma é que descobrirá o que precisa ser sarado e assim poderá avançar em sua vida.

Quando falamos sobre o campo profissional, é hora de resolver qualquer problema que tenha tido no passado, para que isso não impacte seu futuro.

Gêmeos

É hora de mudar a forma como encara os problemas e começar a pensar mais em você. Lembre-se que não há nada de errado em se preocupar com os demais, mas não deve em nenhuma hipótese esquecer de si mesmo.

Em linhas gerais, sua rotina será bastante intensa e se sente que não está conseguindo lidar com a situação, você pode e deve buscar um profissional.

Câncer

Esta semana será marcada por grandes emoções para a pessoa de Câncer, mas não se preocupe, pois tais sentimentos revelam na verdade uma mudança de ciclo em sua vida.

Sobre o campo profissional é melhor estar preparado, pois se aproximam dias movimentados.

Com informações do portal Depor.

