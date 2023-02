5 perfumes importados frescos que você PRECISA CONHECER

Você sempre sonhou em ter um perfume importado, mas tem dúvidas em qual você deve investir? Ouvir as dicas de especialistas pode ser a solução.

Mas antes de adquirir uma fragrância, procure saber os seus gostos pessoais e a finalidade do perfume, afinal, cada aroma e estilo de perfume é formado para uma ocasião específica.

Para te ajudar na escolha, confira a seguir 5 perfumes importados que você precisa conhecer, de acordo com os youtubers ‘Coloral’, do canal ‘Macho Moda, e Luis Jordão.

H24 Eau de Parfum - Hermès

Um perfume fresco, que funciona muito bem em dias mais quentes. Sua nota principal é musgo, mas também traz acordes aromáticos e terrosos. É um perfume elegante, para quem gosta de exalar o ‘aroma de riqueza’.

Suas notas são Musgo de Carvalho, Sálvia Esclaréia, Sclarene, Narciso e Pau-Rosa.

Polo Blue Parfum - Ralph Lauren

Polo Blue é um dos perfumes importados mais cobiçados pelos homens e na versão Parfum, lançada em 2022 traz ainda mais qualidade e elegância. Também é uma fragrância aromática, porém mais amadeirado.

O perfume possui notas de topo em Mandarina, Pimenta Rosa e Cardamomo. As suas notas de coração são Sálvia Esclaréia, Lavanda, Vetiver e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Carvalho e Olíbano.

Light Blue Forever pour Homme Dolce&Gabbana

Outro clássico da perfumaria, Forever tem como missão dar continuidade à fama Light Blue, um dos perfumes importados masculinos mais vendidos no Brasil. É uma fragrância cítrica, ideal para os dias quentes de verão.

As notas de topo são Toranja e Bergamota. As notas de coração são Notas Ozônicas e Folha de Violeta e as notas de fundo são Óleo de Vetiver Java, Almíscar Branco e Patchouli.

Y Le Parfum - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Maçã, Aldeídos, Gengibre e Toranja. As notas de coração são Sálvia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Cedro, Olíbano e Patchouli.

Armani Code Parfum

As notas de topo são Bergamota e Folha de Bergamota. As notas de coração são Íris, Raíz de Orris, Sálvia Esclaréia e Aldeídos e as notas de fundo são Fava Tonka e Cedro.

