5 melhores perfumes masculinos importados para adquirir em 2023

Adquirir um perfume importado não é algo tão fácil para quem mora no Brasil, não só pelo preço dessas fragrâncias, mas também em virtude das empresas demorarem para trazer esses perfumes para o Brasil, mesmo se eles já foram lançados há tempos.

Por isso, é importante escolher bem o aroma importado que você vai adquirir para não acabar cometendo erros, como comprar um perfume que você não vai gostar.

Para ajudar na escolha, é possível encontrar diversos canais no Youtube especializados em perfumes e dois grandes youtubers focados no tema são Coloral, do canal ‘Macho Moda’, e Luís Jordão. Os dois apresentadores resolveram se unir e lista os perfumes importados masculinos mais ‘hypados’ para você adquirir em 2023. Veja as indicações a seguir.

5. Acqua di Giò Eau de Parfum Giorgio Armani

Um perfume fresco e aromático, perfeito para usar nos dias mais quentes, principalmente em ambientes de trabalho. É considerado um perfume bem brasileiro pois é fácil de agradar e combina bem com o clima tropical do país.

As notas de topo são Notas Oceânicas e Mandarina Verde. As notas de coração são Sálvia Esclaréia, Gerânio e Lavanda e as notas de fundo são Notas Minerais, Vetiver e Patchouli.

4. Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Totalmente diferente do perfume anterior, essa é uma fragrância bem doce e amadeirada, ideal para ser utilizada durante a noite. Contudo, algumas notas são mais frescas e frutais, por isso a fragrância se torna um coringa e também se encaixa em dias mais quentes.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

3. Terre d’Hermes Eau Givree - Hermès

No top 3 está um perfume cítrico, considerado o melhor cítrico do momento de acordo com Luís Jordão.

A nota de topo é Cidra. As notas de coração são Bagas de Zimbro ou Junípero e Pimenta Timur e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Notas Minerais.

2. Gentleman Eau de Parfum Reserve Privée - Givenchy

Um perfume sofisticado, com notas que deixam a fragrância totalmente elegante.

A nota de topo é Bergamota. As notas de coração são Íris e Castanha e as notas de fundo são Whiskey, Notas Amadeiradas e Âmbar.

1. Narciso Rodriguez for Him Bleu Noir - Narciso Rodriguez

A medalha de ouro dos melhores perfumes importados de 2023 vai para a fragrância Bleu Noir, de Narciso Rodriguez, uma fragrância especiada quente e amadeirada, ideal para chamar a atenção das mulheres.

As notas de topo são Cardamomo e Noz-moscada. A nota de coração é Almíscar e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Madeira de Ébano e Âmbar.