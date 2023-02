O cuidado que cada signo precisa ter segundo o horoscopo chinês em fevereiro de 2023

Além de coisas boas, algumas previsões também ajudam a ter cuidado com questões importantes! Por isso, trouxemos os alertas para cada signo do horóscopo chinês em fevereiro de 2023.

Confira seu signo a seguir:

Rato

Para os nascidos em: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020

Hora de ficar ativo, mas cuidar mais das suas costas. Não exagere nos exercícios ou se coloque em risco com esforços.

Boi

Para os nascidos em: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

Tenha cuidado para não adiar responsabilidades e pagamentos, entrando assim em dívidas.

Tigre

Para os nascidos em: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010e 2022.

Cuidado para não desapontar quem acredita em você ou depositou confiança, principalmente no trabalho; tenha prioridades.

Coelho

Para os nascidos em: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Atenção extra com amigos ou conhecidos que podem ser falsos e tentam apunhala-lo pelas costas.

Dragão

Para os nascidos em: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012.

Tenha cuidado para não assumir responsabilidades que não são suas e curta mais a própria vida.

Veja também: Os signos que sabem colocar rebeldia no amor

Serpente

Para os nascidos em: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

Cuidado para não desistir facilmente diante de qualquer desafio.

Cavalo

Para os nascidos em: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014.

Aconselhe crianças, filhos e jovens sobre ter cuidados com pessoas estranhas ou que acabam de se aproximar.

Cabra

Para os nascidos em: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015.

Não é hora de desistir e se afastar dos objetivos; persista.

Macaco

Para os nascidos em: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016.

É melhor ter cuidado com a paciência e principalmente com as palavras.

Galo

Para os nascidos em: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017.

Atenção, pois os tetos de vidro não ficarão intactos!

Cachorro

Anos de nascimento: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018.

Cuidado para não cair na carência e nostalgia e acabar se envolvendo com pessoas que merecem a indiferença.

Porco

Para os nascidos em: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019.

Cuidado para não se impor e terminar aguentando desaforo; corte o mal pela raiz sem medo de parecer ruim.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!