Jenna Ortega, a it girl do momento, se tornou embaixadora de marca famosa; saiba qual

Após o grande sucesso da primeira temporada da série Wandinha, sua protagonista Jenna Ortega se consolidou como um ícone fashion para as próximas gerações. Além de ter diversos looks da casa Valentino, também a vimos usar looks incríveis de marcas como Gucci ou Saint Laurent.

E a Adidas acaba de anunciar a contratação da atriz, que vem acompanhada do lançamento da nova marca da empresa desportiva e da qual ela se tornou protagonista.

Jenna Ortega é a nova embaixadora da Adidas

O estilo de Jenna Ortega é caracterizado pelo individualismo e versatilidade, além de ser alguém que se move com o coração, expressando o que sente com paixão e propósito, mas acima de tudo, estilo. Ser reservada nunca foi para ela e representar tudo o que ela carrega dentro de si é o que a torna o grande símbolo da juventude que ela é hoje. A atriz personifica vários valores da Adidas, por isso foi escolhida para ser a nova cara da marca esportiva.

Jenna aparece pela primeira vez como embaixadora da Adidas na campanha “Adidas Sportswear”, que apresenta a coleção Primavera/Verão 2023 e celebra o conforto de se expressar e se mostrar ao mundo como você é.

Sportswear: o novo membro da família Adidas

Esta nova linha Adidas procura que os seus utilizadores possam elevar os seus looks do dia-a-dia através de uma gama de cortes mais modernos, e que também integrem as mais avançadas tecnologias de performance de forma a oferecer peças de vestuário dotadas de segurança e confiança. Esta linha inclui peças com design minimalista em cores fortes.

O calçado AVRYN e o outfit Tiro são as duas peças mais importantes desta coleção. Neles você encontra a roupa perfeita, seja para treinar ou fazer diversas atividades do dia a dia.

Da mesma forma, esta linha inclui vestidos, camisas e até jaquetas. A coleção será lançada em 9 de fevereiro nas lojas.,