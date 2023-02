Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 5 a 11 de fevereiro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

O rancor só machuca. Encontre a solução e cura para os seus problemas abraçando um novo ciclo de generosidade, autocuidado e evolução. Vire a página!

Touro

Você começa a receber bons presságios, momentos de união e amor. Aceite a harmonia que os liberta dos pensamentos negativos que invadiram seu peito por tanto tempo.

Gêmeos

Você tem que tomar decisões drásticas para que os projetos e ideias saiam do papel e se realizarem. Encha-se de boas energias e força para planejar tudo e ter sucesso.

Câncer

Não deixe que a raiva e o conflito estejam constantemente presentes em sua vida. É hora de se libertar dos rancores e deixar o passado em harmonia. Siga em frente!

Leão

Não permita que o desânimo e uma atitude negativa invadam seu coração neste mês que está apenas começando. Se livre desses pensamentos, mobilize-se e crie estratégias para que o amor entre em sua vida.

Virgem

Não deixe que o estresse e as preocupações saiam do controle e afetem a sua saúde. É hora de aprender a levar a vida com calma e felicidade, buscando soluções para os problemas e seguindo em frente.

Libra

As emoções estão à flor da pele e a calma deve ser colocada em primeiro lugar. Encontre uma forma de ser cuidadoso com as palavras e sair de ciclos tóxicos.

Escorpião

Não imponha sua vontade, mas não deixe também de tomar as decisões necessárias. Atue com sabedoria para não se arrepender mais tarde.

Sagitário

Não permita que as pessoas se aproveitem de você e coloque limites. Tenha força e seja muito firme na decisão que deve tomar para alcançar a sua tranquilidade.

Capricórnio

Quem o ama e apoia deve ser valorizado. O caminho para o sucesso será trilhado da melhor forma se você se apegar a quem importa e não nutrindo ressentimento por quem não valeu a pena.

Aquário

Não deixe que o medo e o pessimismo o empeçam de tomar decisões importantes. É hora de realizar algumas mudanças e transforme a sua mente também.

Peixes

Se você assumiu o compromisso de amar e cuidar daquela pessoa que se tornou alguém importante para você, então, não a abandone e apoie nos momentos complexos. Assuma suas responsabilidades.

