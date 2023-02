Skincare: 3 máscaras caseiras que você precisa para proteger sua pele após o bronzeado

Assim como sua pele requer cuidados prévios quando exposta aos raios UV, ela também precisa de uma rotina adequada para hidratar e regenerar após muito tempo exposta ao sol.

Revitalizar a pele após um dia se bronzeando neste verão, é essencial para a saúde e beleza da pele.

Por que é importante hidratar a pele após o sol?

Tanto algumas máscaras naturais como, claro, produtos pós-sol, servem para acalmar, hidratar e refrescar a pele, reduzindo a irritação, evitando a descamação, reparando os danos oxidativos e até prolongando o bronzeado.

Isso faz com que o processo de regeneração da pele seja muito mais rápido, principalmente se aliado a outros bons hábitos e cuidados. E, claro, o sol tem reflexos menos perceptíveis na pele.

3 máscaras caseiras que você precisa para proteger sua pele após tomar sol

Máscara de aloe vera e cenoura

Não é segredo que o aloe vera tem a qualidade de acalmar a pele graças às suas propriedades antiinflamatórias, analgésicas e hidratantes, promovendo a sua regeneração. Já as cenouras fornecem uma alta concentração de vitamina A, ajudando a reparar os tecidos e promovendo a produção de colágeno. Não é à toa que eles são um dos ingredientes mais usados em cremes solares e produtos pós-sol!

Ingredientes:

1/2 xícara de gel de aloe vera

1/2 xícara de purê de cenoura

1 colher de sopa de óleo de amêndoa doce

1 cápsula de vitamina E

Como preparar?

Extraia os cubos de aloe vera e esmague-os até obter um gel. Em seguida, adicione o restante dos ingredientes e mexa até ficar homogêneo. Aplique na pele por 10 minutos e retire com sabonete neutro e água fria. Termine o tratamento aplicando o seu creme facial preferido.

Máscara de iogurte e óleo de abacate

Ingredientes:

1/2 xícara de iogurte

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de óleo de abacate

1 cápsula de vitamina E

Como preparar?

Misture todos os ingredientes até obter uma máscara completamente homogênea. Tente aplicá-lo enquanto o iogurte estiver frio para ajudar a aliviar a queimação da pele. Deixe agir por 15 minutos, retire com água fria e aplique um sérum ou hidratante.

Máscara de aveia e maçã

Sem dúvida, esta máscara é uma maravilha quando se trata de confortar a pele após a exposição ao sol. E é que as propriedades descongestionantes da aveia e os minerais hidratantes da maçã ajudam a acalmar e revitalizar a tez.

Ingredientes:

1/2 xícara de aveia moída

1/2 xícara de purê de maçã

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de rosa mosqueta

1 colher de sopa de óleo de calêndula

1 cápsula de vitamina E

Como preparar?

Misture a polpa da maçã com a aveia pulverizada e deixe descansar no congelador por 10 minutos. Em seguida, adicione os óleos, o mel e o conteúdo da cápsula e mexa até que estejam perfeitamente integrados. Aplique a máscara na pele e deixe agir por 15 minutos. Retire com água fria e aplique seu hidratante favorito.