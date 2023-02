Relacionamento: Esses são os sinais que você está incomodando alguém

O corpo fala e a linguagem corporal é muito importante para descobrir como as pessoas estão se sentindo no momento. Dependendo da postura e da posição das mãos, pode demonstrar relaxamento ou até mesmo descontentamento com a sua presença. Por isso, em um encontro, é importante prestar bem atenção em todos os movimentos.

A especialista em linguagem corporal, Adrianne Carter, explica que existem sinais reveladores de que você está incomodando alguém, entre eles se inclinar, dobrar os braços e esgueirar sutilmente o nariz.

Ela explica que as expressões não serão óbvias, mas que haverá muitas delas, então você provavelmente só vai perceber se estiver prestando atenção.

“Se você está em um encontro, eles podem mover algo na frente deles ou cruzar os braços. Se alguém não gosta de você ou não gosta de você, é mais provável que ele faça mais espaço entre você e eles.”

Já se existe um interesse em alguém, é comum se inclinar para frente.

Adrianne explica que os principais sinais de que alguém está interessado em você incluem:

Inclinando-se para trás;

Criar uma barreira;

Esfregar o nariz.

Por outro lado, se alguém se mostra aberto ao conversar com você, isso significa que essa pessoa pode estar afim.

‘Expressão facial aberta, mente aberta, linguagem corporal aberta, significa que eles estão interessados”, comenta a especialista.

Os principais sinais positivos são manter contato visual, levantar as sobrancelhas, arregaçar as mangas e se aproximar de você.

“Uma regra muito simples para encontros é que quando alguém está se inclinando - se aproximando de você - provavelmente está indo bem”, disse Adrianne.

