Os signos que podem se tornar muito competitivos no relacionamento

A competição entre parceiros pode ser muito complicada e dificulta bastante o relacionamento de alguns casais.

Confira a seguir os signos que podem se tornar muito competitivos com o parceiro.

Áries e Sagitário

Ambos podem se entender e se divertirem muito em um relacionamento, mas também irão competir em vários quesitos. Os dois apostam não só quem tem mais energia e poder de inciativa, como também tendem a tornar a vida juntos tão movimentada que passam a disputar por tempo.

Câncer e Câncer

Ambos gostam de cuidar e serem o grande coração do relacionamento. Seja com gestos sensíveis, emocionais, significativos ou românticos, os dois tentarão sempre estar um ponto na frente. Isso também acontece porque esse signo pode querer ter vantagem para se sentir mais seguro do amor na conexão.

Virgem e Peixes

Por mais que os dois possam se completar de uma maneira muito sensível e detalhista, esses signos tendem a competir quando se trata a mostrar quem tem mais para ensinar para o outro. Enquanto virginiano é analítico com cada detalhe, o pisciano é extremamente intuitivo, o que os leva a enfrentar uma batalha se desejam provar a maior sensatez para ter razão.

Capricórnio e Aquário

Quando se trata de amor, esse par pode ser reservado, mas também muito promissor. No entanto, esse equilíbrio se transforma em competição quando o assunto é traçar o futuro do casal e planejar os objetivos, pois cada um defende seu ponto de vista com unhas e dentes.

