Horóscopo chinês para cada signo em fevereiro de 2023

Mais um mês de 2022 começou e cada signo do horóscopo chinês terá um destino e questões para resolver nessa fase.

Descubra seu signo e confira a seguir:

Rato

Para os nascidos em: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 e 2020.

Um mês voltado para família e as tarefas no lar. As pessoas que fazem parte dos seus círculos mais próximos se destacam e os acontecimentos mais importantes acontecem nessa esfera. Tenha atenção com a sua rotina e solucione problemas dessa energia para que eles não voltem a se repetir nos próximos meses.

Boi

Para os nascidos em: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

Não se deixe distrair por amigos e diversão, principalmente se está em um momento decisivo para conquistar algo importante em sua vida. É hora de começar a planejar e concretizar objetivos com foco.

Tigre

Para os nascidos em: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022.

Esta é uma fase para manter a consciência e a sobriedade, pois sua responsabilidade pode passar por grandes desafios. Prefira colocar o foco naquilo que importa e deve ser feito agora, pois existem pessoas o observando bastante.

Coelho

Para os nascidos em: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 e 2023.

Hora de promover mais o autocuidado e organizar a rotina de maneira que você se sinta nutrido de verdade. Prefira comer e dormir bem, para que a saúde fique em dia. Como está mais focado em si, a intuição pode aumentar e avisos tendem a chegar; ouça-os bem e não deixe passar.

Dragão

Para os nascidos em: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012.

A tranquilidade pode tomar conta da sua vida e tudo parece ir bem ou como já era esperado. Aproveite esse momento para recarregar as energias e estar com quem amam e realmente importa.

Serpente

Para os nascidos em: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

Problemas envolvendo a vida financeira ou a frustração de alguns planos podem ficar mais fortes durante essa fase. É hora de manter a motivação e fé para encontrar soluções com determinação.

Cavalo

Para os nascidos em: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 e 2014.

Nem tudo o que é esperado e desejado chega durante esse mês, inclusive pessoas. Tenha atenção redobrada com quem desperta a sua intuição e não confie tanto assim. Os lucros e reconhecimentos tendem a chegar para os profissionais.

Cabra

Para os nascidos em: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e 2015.

Essa é uma fase de buscar a motivação e inspiração naquilo que faz a vida ser mais bela, seja no romance, arte, amizades ou tudo aquilo que o nutre positivamente. Permaneça ativo e escrevendo sua história com confiança.

Macaco

Para os nascidos em: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 e 2016.

A mente e o corpo podem se sentir sobrecarregados durante esse mês. Alguns conflitos também podem surgir quando se trata de família; não force a paciência e fique ao lado de relações mais tranquilas para manter um pouco a harmonia. Novas aprendizagens importantes.

Galo

Para os nascidos em: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 e 2017.

As aparências já não serão mais sustentadas e chega o momento de viver realidades muito mais honestas. As oportunidades surgem e é preciso não deixar nada escapar; com coragem e ousadia o momento será aproveitado como nunca!

Cachorro

Anos de nascimento: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2018.

Términos recentes e o passado em geral podem retornar para a sua vida e é preciso agir com sabedoria; reflexões e ponderações devem estar em primeiro lugar, porque as ilusões tendem a parecer atrativas.

Porco

Para os nascidos em: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 e 2019.

É um mês para impor alguns limites e começar a se desfazer dos laços que controlam ou se intrometem na sua vida. Uma situação pode chegar até um ponto inconcebível para que uma atitude seja tomada. Não tenha medo de tomar as rédeas da própria vida e cortar o que não vale a pena!

