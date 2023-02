Esses são os melhores perfumes da Jequiti

Considerada uma das marcas de perfumes nacionais com melhor custo-benefício do mercado, a Jequiti nasceu em 2006 e com o tempo conquistou o público brasileiro.

Em sua linha de cosméticos, os perfumes femininos, bem como os masculinos, se destacam, e alguns deles chamam mais a atenção e são mais famosos do que outros. E o motivo é simples: essas fragrâncias mostram uma ótima qualidade, unida a um bom preço.

Confira a seguir quais são os melhores perfumes femininos da marca Jequiti, de acordo com a YouTuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira.

Ana Furtado

Um perfume floral com acordes amadeiradas lançado em 2018.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha e Vetiver.

Gio Antonelli Intenso

Considerado um perfume âmbar, as notas que abrem a fragrância são Cereja Amarga, Gengibre e Peônia. As notas de coração são Jasmim e Gardênia e o perfume finaliza com as notas de Vetiver e Ambroxan.

LEIA TAMBÉM: 6 perfumes femininos O Boticário que SUBSTITUEM IMPORTADOS

Patrícia Abravanel Essence

As notas de topo são Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Vetiver. Também é considerado um perfume âmbar, com acorde frutado em destaque.

Florasense

O perfume mais antigo da lista. É uma fragrância floral verde e cítrica.

Inicia com Bergamota, Notas Herbais, Folhas Verdes, Scent Trek® e Mandarina Verde. As notas de coração são Frésia, Jasmim Falso, Scent Trek®, Peônia e Flor de Pêssego e para finalizar as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Sândalo.

Gio Antonelli

As notas de topo são Nectarina, Framboesa e Damasco. As notas de coração são Couro, Amêndoa e Couro Cabeludo e as notas de fundo são Camurça, Almíscar, Madeira de Cashmir, Sândalo e Âmbar.