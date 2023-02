Você sabe o motivo do mês de fevereiro ir só até o dia 28?

Os meses do ano não possuem um padrão de dias exatos, com 4 deles indo ate o dia 30 (abril, junho, setembro e novembro), e 7 com 31 dias (janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro). Porém, um deles foge do padrão. Afinal, por que o mês de fevereiro vai somente até o dia 28?

O calendário que utilizamos é o gregoriano, promulgado em 1582 pelo Papa Gregório XIII. O mês de fevereiro sofre essa diferença de dias em virtude de “ajustes” que precisaram ser realizados neste calendário desde o século VI a.C.

Astrônomos antigos começaram a entender mais sobre equinócios e solstício e consequentemente das estações do ano.

Assim surgiu o ano solar, que dura cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Além disso, os estudiosos observaram que a lua possui quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante, cada uma durante um pouco mais de 7 dias, totalizando 29,5 dias, dando origem ao mês solar.

Dessa forma, os romanos fizeram um calendário baseado na fase lunar, com 355 dias em 12 meses, começando em março e terminando fevereiro, com os dias variando entre 29 e 30 dias.

Nessa época, fevereiro era considerado um mês de ‘mau agouro’, já que seu nome era derivado de Februus, um deus da morte, por isso possuía apenas 28 dias.

Contudo, durante o Império Romano Júlio César mudou a ordem do ano, deixando janeiro e fevereiro no começo e colou dez dias a mais para chegar em 365. Para se homenagear, o mês Quintilis teve o nome alterado para Julius (Julho) e ganhou um dia extra, ficando com 31. Com as mudanças, fevereiro ficou com 29.

Três décadas depois o mês Sextilis, também teve o nome alterado, dessa vez para Augustus (agosto), em honra ao então imperador César Augusto. Também com 30 dias, o importador colocou um dia a mais no mês, esse retirado de fevereiro, que passou a ter 28.

E o ano bissexto?

Se já não bastasse a confusão, fevereiro ainda se mostra mais diferente quando, a cada quatro anos, fica com um dia a mais, considerado um ano bissexto. Isso acontece pois o ano não tem exatamente 365 e sim 365 0,242 dias. Sendo assim, de quarto em quatro anos fevereiro possui 29 dias. E quando é o próximo ano bissexto? Se prepare pois em 2024 é um ano desse tipo, com fevereiro se estendendo até o dia 29.

E quem faz aniversário nesse dia único? Bom, aí é papo para outro texto.

