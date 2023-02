Shakira colocou o cropped e reagiu: confira mudança de fases por meio dos seus looks

Shakira, do vestido de Cannes ao top com BZRP: looks de vingança e empoderamento Instagram @shakira

Shakira já era um fenômeno musical mundial, mas nesta fase em que foi submetida a desgostos, infidelidades e frustrações após o rompimento de seu relacionamento com Gerard Piqué, ela não apenas tomou a decisão de falar por meio de suas músicas e empoderar mulheres, mas também por meio do seu estilo.

A gata completou 46 anos nesta quinta-feira (02/02), e está em sua melhor fase. Seu estado de espírito é refletido em suas roupas e, por isso, mostraremos os looks que marcaram o antes e o depois (da separação) na vida da Shakira.

Os looks de empoderamento de Shakira

“Te Felicito” foi seu primeiro lançamento de sua nova fase, após a separação, em colaboração com Raw Alejandro.

No vídeo, Shakira usou couro sintético lilás e outra cor preta onde fica extremamente sensual, marcando sua despedida da mulher devotada ao marido.

Minivestido ‘challenge’ vermelho

Durante sua visita ao set de Jimmy Fallon, a cantora escolheu um minivestido bordô com transparências que combinou com botas. Durante o programa, fez a dancinha que viralizou, tornando-se o desafio oficial de ‘Te Felicito’ no TikTok.

Vestido preto no festival de Cannes

Shakira deslumbrou no Festival de Cinema de Cannes com o vestido preto da vingança, ao estilo da princesa Diana. Cheia de elegância, ela exaltou no tapete vermelho. Além disso, a pose mandando um beijo deu as boas-vindas a novas possibilidades no amor.

A ‘Monotonia’ representada em um quimono florido

Com o coração na mão, ela confessou que a culpa do término era da monotonia e, para isso, escolheu um quimono florido com o qual projetou naturalidade e simplicidade em seu videoclipe com Ozuna. Esse foi o estágio anterior à mudança bombástica que veio depois.

Colocou o cropped e reagiu

O look composto por um cropped e calça palazzo de cetim rosa, combinados com uma camisa verde com as famosas correntes Versace, foi o golpe final para liberar tudo o que a cantora colombiana está vivendo. Com o look do clipe de ‘BZRP Music Sessions #53′, veio o empoderamento feminino.

