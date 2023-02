Relacionamento: Sua vida sexual vai melhorar a partir destas 8 chaves PRIMORDIAIS

O sexo é uma ferramenta de prazer a ser explorada no relacionamento. Quando a atividade entra em uma decadência de qualidade, é necessário identificar o problema para repará-lo a tempo.

De acordo com uma pesquisa de Kleinplatz e colegas realizada entre 2005 e 2009, entrevistas semiestruturadas detalhadas com 75 indivíduos foram feitas para abordar possíveis caminhos de melhorar o sexo.

55 pessoas participaram da pesquisa, respondendo a anúncios para um projeto que explorava o “bom” sexo. Dos participantes, 20 eram terapeutas sexuais.

Da pesquisa, foram descritas as oito chaves para se ter uma vida sexual melhor. Neste artigo traduzido e adaptado do Psychology Today, confira as oitos chaves para dar impulsionar suas relações íntimas.

1. Se entregue ao momento

É importante focar no momento, de forma intensa. O intuito é concentrar-se completamente no presente, para extrair a qualidade do sexo.

2. Esteja em sincronia com o parceiro

Outra característica necessária é ter o senso de alinhamento ou de estar fundamentalmente “em sincronia” com o parceiro. Uma mulher [participante da pesquisa] o caracterizou como envolvendo “pelo menos um momento, o estalar dos dedos, a duração de um batimento cardíaco, uma respiração” em que ela não pôde dizer onde parava e eles começavam.

3. Seja, de fato, íntimo do parceiro

Sem intimidade não há atividade. Valorizar e respeitar os parceiros sexuais com quem se tem as relações íntimas é primordial, sendo um dos pré-requisitos para se ter uma atividade saudável.

4. Comunicação empática e sem ‘pisar em ovos’

A capacidade de se comunicar livremente, tanto verbalmente quanto por meio do toque, é superimportante. Comunicação sem julgamento, que envolve sentimento de profunda empatia ou compreensão, baseando-se na verdade entro a troca do casal, é uma ótima ferramenta.

5. Seja autêntico, genuíno, desinibido e transparente

Ser honesto consigo mesmo e transparente com o parceiro é de extrema importância. Isso possibilita desfrutar do sexo da forma mais completa possível. É importante se permitir.

6. Aposte em aventuras no sexo

Enfrentar o sexo como um processo de descoberta é crucial para inovar nas relações íntimas. É considerado uma jornada para expandir os horizontes da vida sexual, proporcionando novos caminhos. A chave é: experimentar! Comece a pensar em coisas novas.

7. Vulnerabilidade é o caminho

Se entregar ao parceiro e ser vulnerável também é considerado um elemento chave para uma vida sexual saudável. “Ser capaz de colocar todo o seu ser nas mãos de outra pessoa.”

8. Mais que físico

A partir de um esforço mental, desaprender muitos dos roteiros convencionais que a sociedade impõe ao comportamento sexual e, em vez disso, encontrar uma maneira de se conectar autenticamente e com coragem, compartilhar genuinamente esses sentimentos com uma pessoa. É necessário encontrar sincronia com o parceiro e desfrutar do momento.