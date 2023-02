Quais são os MELHORES PERFUMES DO MUNDO?

Não há uma lista definitiva dos melhores perfumes do mundo, pois isso depende do gosto pessoal de cada indivíduo. Porém, algumas fragrâncias chamam mais atenção do que outras, seja pela qualidade, pela apresentação ou simplesmente por ser de uma marca famosa. Sendo assim, alguns dos perfumes mais populares e bem avaliados são:

Chanel Nº 5

Lançado na década de 20 a pedido de Coco Chanel, se tornou a fragrância feminina mais famosa e mais vendida do mundo. Suas notas são Aldeídos, Ylang Ylang, Néroli, Bergamota e Limão no topo. As notas de coração são Íris, Jasmim, Rosa, Raíz de Orris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Musgo, Vetiver, Baunilha e Patchouli.

Dior J’adore

Outra fragrância topo de linha que concorre entre as mais famosas é J’Adore, de Dior. Lançado em 1999, as notas que abrem a fragrância são Pera, Melão, Magnólia, Pêssego, Mandarina e Bergamota. Suas notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Tuberosa, Frésia, Rosa, Orquídea, Ameixa e Violeta e as notas presentes no fundo Almíscar, Baunilha, Amora e Cedro. A fragrância ganhou o prêmio FiFi Award Best National Advertising Campaign / TV 2007.

Yves Saint Laurent Black Opium

Com um aroma de baunilha potente, Black Opium chegou na lista de mais famosos somente em 2014, mas desde o seu lançamento, se mostra campeão de vendas.

As notas de topo são Pera, Pimenta Rosa e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Café, Jasmim, Amêndoa Amarga e Alcaçuz e s notas de fundo são Baunilha, Patchouli, Madeira de Cashmere e Cedro.

Antes de comprar esses perfumes apenas pela fama, saiba que os gostos são subjetivos e não necessariamente o aroma pode ser agradável para você.

