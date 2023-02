Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 3 a 5 de fevereiro de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 3 a 5 de fevereiro:

Áries

Fase de renascimento no trabalho e comunicação positiva na vida pessoal. Você receberá uma proposta de trabalho. Lembre-se que seu signo é o mais astuto, por isso é importante que você enxergue novas oportunidades e aproveite.

No amor, é hora de ter conversas e descobrir verdades por meio do diálogo. Se você não se sente mais confortável com seu relacionamento amoroso, é melhor dar um tempo para conhecer pessoas mais compatíveis.

Um amor do signo de Capricórnio ou Gêmeos voltará para a sua vida para ficar.

Touro

Seu signo será dominado pelo amor verdadeiro e relacionamentos, o que implica que você terá um fim de semana de análise sobre o seu futuro e fará todos os esforços para alcançar seus objetivos.

Momento de busca pelo sucesso e a perseverança. É hora de olhar para quem realmente seria seu melhor parceiro para ter um relacionamento mais saudável; não se esqueça que o vínculo afetivo é para construir e não para destruir.

A compatibilidade com alguém Virgem ou Aquário será muito alta no amor. Você receberá um convite para fazer uma viagem por motivos de negócios, não hesite em abrir novas rotas de progresso.

Gêmeos

Esse momento é uma explosão de novas ideias e muita força dentro de você para alcançar o que tanto almeja. Evite ser inconstante em suas decisões, pois isso o deixa confuso sobre qual direção tomar para alcançar o sucesso.

Saia para caminhar e receba toda a energia positiva, canalizando também o que foi negativo em algo positivo para sua vida. Surpresas amorosas surgirão; um convite para sair com um novo amor.

Você terá muitas surpresas agradáveis, inclusive com a sorte. Não brigue com seu parceiro, lembre-se que você não pode controlar tudo.

Câncer

Serão alguns dias de sorte em tudo o que você fizer nos negócios e carreira. Chance para alcançar todos os objetivos que importam.

Lembre-se que seu signo está sempre em busca de um amor compatível, mas deve se divertir e sair mais sem tanta expectativa; quando menos esperar acontecerá.

Você retomará seus estudos e tudo sairá bem. Tenha cuidado com problemas intestinais ou estomacais, pois eles serão seu ponto fraco.

Veja a vida com otimismo e de os seus melhores conselhos apenas quando for solicitado. Você aproveita esses três dias para organizar estudo e trabalho.

Leão

Obstáculos e limitações são removidos da sua mente para alcançar o sucesso, então não duvide que é hora de agir para alcançar o sucesso em tudo o que você propõe.

Serão dias para comemorar com o seu parceiro, família e amigos. A sorte virá para o trabalho e negócios próprios. Cuide do seu ponto fraco, que são as pernas, evitando quedas e exagero nos exercícios.

Convites e uma viagem. Você enviará algo para o conserto. A paixão está em alta.

Virgem

Revolução total de tudo que o cerca, ou seja, é o momento de mudanças positivas para crescer na vida pessoal e financeira.

O sucesso que tanto deseja chegará, mas é preciso levar em conta que você deve ser mais discreto com seus planos para o futuro para evitar energias negativas e obstáculos.

Alguém o procura e faz um convite. Viagens. Negócios e vendas em alta.

Libra

A felicidade é alcançada em todos os sentidos. É hora de deixar todos os rancores que você guardou para seguir em frente renovado.

Perdoe para deixar de carregar os problemas do passado. Contato com familiares e visitas. Você decide fazer um curso de liderança ou comunicação para ajudá-lo em seu trabalho; será uma ótima oportunidade.

Um amor proibido o convida para sair, tente não se meter em encrencas e triângulos amororosos; você deve dizer não a essas tentações que trarão dores de cabeça.

Escorpião

Uma mudança radical e uma transformação que o cerca no local de trabalho, espere o ressurgimento do sucesso e reconhecimento.

Empregos melhores chegam. Hora de reorganizar seus objetivos para o futuro, pois energias positivas o cercarão. Dinheiro extra pode vir, mas deve ser economizado para o futuro; não faça compras de coisas que não vai precisar.

Seu ponto fraco será sua pele e cabelos, tente não se expor tanto aos raios do Sol. Um amor muito apaixonado de Touro ou Sagitário aparece e fará um convite especial.

Sagitário

Todos os sentimentos estarão presentes em sua vida nesse fim de semana, ou seja, o amor virá para ficar e as verdadeiras amizades estarão presentes.

Grandes mudanças chegam no seu ambiente de trabalho; pode ser a hora de começar a buscar melhores opções de emprego e salário, pois as portas se abrem.

Sucesso em tudo relacionado a questões jurídicas, então é hora de fechar ciclos e começar uma nova vida de prosperidade e sucesso. Os solteiros podem encontrar o amor em alguém do signo de Áries ou Câncer; compatibilidade e os melhores momentos.

Capricórnio

Cuidado para não fazer pagamentos atrasados. Você pensa muito em como ganhar dinheiro; deixe fluir e verá como o dinheiro chega.

São dias de novos começos e planejamentos para o futuro. Combinação ideal para fazer coisas novas e se aventurar em mudanças radicais, mas é preciso tomar cuidado com traições amorosas e de amizade.

Serão dias difíceis para alguns relacionamentos e é preciso levar a sério o sentimento dos outros. Um amor de Áries ou Libra retornará à sua vida.

Aquário

Fim de semana de determinação do que você quer para o seu futuro, lembre-se que seu signo passará por uma onda de energias positivas, mas também mudará muito a sua forma de pensar.

Tome a decisão de procurar um emprego melhor. Conexão especial com a espiritualidade e universo para realizar desejos.

No amor, você está passando por alguns momentos de indecisão e precisa tomar uma decisão logo. Serão alguns dias de muitos reencontros e festas, e você receberá alguns presentes que vai gostar muito.

Peixes

Este final de semana é de sorte em todos os sentidos; tenha em mente o que deseja e verá que logo isso se tornará realidade. Você deve ser menos dramático em sua vida pessoal e aceitar as coisas ruins pelas quais pode passar e aprender com elas.

Você inicia uma rotina de exercícios e pode ficar muito mais saudável; planeje sua rotina para se cuidar mais. No amor, alguém de Gêmeos, Libra ou Sagitário procurará por você e será muito compatível com você.

A estabilidade chega em seus relacionamentos amorosos, então deixe-se amar. Cuidado com fofocas entre amigos; é melhor não falar muito.

