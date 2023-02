Esses são os melhores perfumes da marca Paco Rabanne

Morreu nesta sexta-feira (3) o estilista e perfumista espanhol Paco Rabanne. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas a informação foi confirmada pelo perfil da marca no Instagram.

“A Casa de Paco Rabanne quer honrar nosso visionário designer e fundador que faleceu hoje ao 88 anos. Entre as figuras mais criativas da moda do século 20, seu legado permanecerá como uma constante fonte de inspiração”, diz o texto.

Além do dom de estilista, trabalhando para marcas Balenciaga e Courrèges, foi percursor de um estilo autêntico, utilizando espelhos e metais em suas criações.

Contudo, os perfumes da marca são um caso à parte, já que fazem parte das fragrâncias importadas mais cobiçadas entre os brasileiros.

Confira a seguir as melhores das suas criações.

1 Million e Lady Million

Sem dúvidas, o perfume da marca mais conhecido entre os homens é 1 Million. Com a primeira versão lançada em 2008, se tornou uma das primeiras opções de compra entre as fragrâncias masculinas importadas.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea, Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.

Assim como a versão masculina, Lady Million também caiu no gosto das mulheres.

Lançado em 2010 traz notas de topo de Framboesa, Néroli e Limão de Amalfi. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira Africana e Gardênia e as notas de fundo são Mel branco, Patchouli e Âmbar.

Invictus

Outra fragrância da marca com forte apelo entre os homens é o cítrico Invictus.

Lançado em 2013, possui notas de topo em Notas Oceânicas, Toranja e Mandarina. As notas de coração são Folha de Louro e Jasmim e as notas que finalizam a fragrância são Âmbar Cinzento, Madeira Guaiac, Musgo de Carvalho e Patchouli.

Olympéa

Já para as mulheres, Olympéa é um perfume adocicado e floral, com um aroma totalmente fora do comum.

As notas de topo são Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre. As notas de coração são Baunilha e Sa e as notas de fundo são: Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo.