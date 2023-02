Assim será a sexta-feira (3) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, segundo o tarot

Está se preparando para o final de semana? Mas, o que acha de antes disso conferir qual a mensagem das cartas do tarot para sexta-feira (3) de Leão, Virgem, Libra e Escorpião? Para isso, basta procurar seu signo a seguir.

Leão

É melhor estar preparado, pois a sexta-feira (3) da pessoa de Leão será intensa e pode haver rompimento de relacionamentos com alguém muito importante. É hora de se acalmar, para que veja as coisas como elas realmente são.

Virgem

É necessário manter o equilíbrio no dia de hoje, principalmente no que diz respeito em ajudar os demais. Hoje é um dia especial e importante e é preciso saber como se comunicar com os demais.

Libra

A sexta-feira (3) da pessoa de Libra será muito positiva e na qual alcança muitas das metas que vinha trabalhando. Hoje é seu dia!

Escorpião

Hoje será um dia em que a pessoa de Escorpião deve ter algumas experiências desagradáveis e certa dificuldade em atingir alguns desafios. É preciso saber filtrar e entender os sentimentos que tiver nesta sexta-feira.

