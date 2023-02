A imagem reveladora de Saturno captada pela sonda Cassini da NASA; confira registro

Esta imagem de Saturno foi capturada pela sonda Cassini da Agência Espacial Americano (NASA) enquanto orbitava a cerca de 700.000 milhas (1,1 milhão de quilômetros) do planeta em 2007.

Como detalhado pela NASA, a mudança no comprimento da sombra marca a passagem das estações em Saturno.

À medida que o planeta se aproximava lentamente de seu equinócio, ocorrido em 2009, as sombras projetadas em anéis deslizaram mais para o sul.

Os equinócios de Saturno ocorrem aproximadamente a cada 15 anos terrestres, com o próximo previsto para 6 de maio de 2025.

Como detalhado pela NASA, à medida que Saturno se aproxima de seu equinócio, o ponto na órbita de um planeta onde o Sol brilha diretamente no equador, seus anéis ficam iluminados principalmente pela luz do sol que reflete na superfície do planeta.

Portanto, a seção dos anéis iluminada pelo brilho do planeta é muito mais brilhante do que a seção dos anéis iluminada pela luz solar direta.

A imagem reveladora de Saturno captada pela sonda Cassini da NASA

No registro, é possível ver Saturno e seus anéis. Os marrons cremosos de Saturno e seus anéis se destacam na escuridão do espaço.

Como detalhado pela NASA, a maioria dos anéis do planeta é iluminada, exceto uma seção solitária que está coberta pela escuridão, criando uma forma como a letra “c” fora dos anéis.

Nas áreas mais ao norte de Saturno, nuvens finas e brilhantes brincam nos céus azul-acinzentados da região.

Ainda de acordo com as informações, três das luas de Saturno são visíveis nesta imagem: Mimas na posição das 2 horas, Janus na posição das 4 horas e Pandora na posição das 8 horas. Confira registro:

Texto com informações da NASA