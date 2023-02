Relacionamento: como saber se o seu namorado É A PESSOA CERTA?

Quando uma relação começa, mesmo estando perdidamente apaixonada, algumas inseguranças ainda ficam no ar, principalmente sobre a pessoa ser ou não a pessoa certa para a sua vida. É claro que isso se desenvolve com o tempo, mas algumas atitudes podem demonstrar se a você encontrou a pessoa certa. Confira a seguir:

Ele é amável com os outros

Não adianta o seu futuro parceiro tratar apenas você bem, é preciso observar a relação dele com as outras pessoas. Caso ele seja rude ou mal educado com um garçom, porteiro, ou motorista de aplicativo, por exemplo, pode ser que ele esteja apenas fingindo educação quando está com você, mas que a sua verdadeira natureza não é essa. Observe também os seus círculos familiares, como ele age com a mãe e irmãos, por exemplo.

Ele tem a mente aberta

Discussões saudáveis são sempre bem-vindas em uma relação. E se o seu parceiro é aberto para te escutar e entender seu ponto de vista, sem querer se impor e se achar o dono da razão, sem dúvidas ele é a pessoa certa para essa relação.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: ‘Como fazer alguém se apaixonar por mim?’; conheça 4 técnicas científicas

Ele é respeitoso

Além de ser amável com as outras pessoas, é extremamente importante que seu futuro companheiro tenha respeito por você. Isso também inclui ser mente aberta e respeita os limites e a forma de se expressar de outras pessoas.

Ele te olha nos olhos

Não é somente falando que as pessoas se comunicam. Gestos com as mãos e expressões também podem indicar coisas boas ou ruins em uma conversa. Se o seu parceiro conversa olhando no seu olho, isso transmite segurança e transparência, demonstrando que ele não está mentindo ou omitindo coisas para você. Dessa forma, ele cria uma conexão mais profunda e apaixonante.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Relacionamento: Descubra se você está sendo um bom parceiro por meio destes 4 sinais POSITIVOS

⋅ Relacionamento: 5 sinais de segurança apresentados pelo parceiro IDEAL

⋅ Relacionamento: 5 pontos importantes para saber se sua relação tende a PROSPERAR com o parceiro