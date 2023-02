Relacionamento: 3 motivos para você aumentar as atividades sexuais com o parceiro (Reprodução/Netflix)

O sexo é uma arma poderosa dentro de relacionamentos com a área ativa. Contudo, alguns mitos, preconceitos e visões deturpadas sobre a prática podem acabar contribuindo para uma dinâmica frustrada e sem propósito.

Sendo assim, o sexo acaba sendo deixado de lado, promovendo certo esfriamento na relação. Porém, há diversas razões pelas quais se deve considerar acender a chama e aumentar os níveis de conexão corporal.

Embora as atividades sexuais sejam fonte de prazer, elas também promovem diversos benefícios para uma vida conjunta. Há um aumento no equilíbrio emocional, sintonia, satisfação, entre outros benefícios da prática.

Para entender o que as relações íntimas podem causar, confira os três pontos que revelam o poder do sexo na relação, segundo um artigo do Psychology Today.

1 – Vínculo emocional estabelecido

Durante as atividades sexuais, você pode sentir o prazer físico do momento, assim como o seu parceiro. E, mesmo quando o sexo acaba, os benefícios ainda continuam.

Realizar atividades sexuais com seu parceiro pode ajudar na consolidação do vínculo emocional do casal, trabalhando positivamente no que ambos sentem um pelo outro.

2 – A chama continua acesa

O sexo regular trabalha no vínculo emocional de um casal e acaba refletindo na energia erótica que é liberada pelos envolvidos.

E isso não deriva apenas do ato físico. Está ligado com a abertura, transparência e comunicação positiva. A atividade também amadurece a relação do casal.

3 – Satisfação aumentada

De acordo com o Psychology Today, o que acontece depois do sexo também é vital. O resplendor sexual, incluindo abraços e conversas de travesseiro, pode fazer com que o casal se sinta satisfeito por semanas ou meses.

Neste cenário, a relação já ganhou um nível de maturidade e prazer elevado, diferente dos que se preocupam sempre em aprender novas técnicas devido ao declínio sexual.

É importante entender que sexo frequente ou raro não é um problema dentro de um relacionamento. Tudo depende de como o casal conduz a relação.