Qual é o significado do cometa verde? Vidente alerta sobre presságio terrível envolvendo C/2022 E3

Neste mês de fevereiro é possível apreciar a passagem do Cometa Verde, um espetáculo astronômico que é visto a cada 50.000 anos.

No entanto, qual é o seu significado? Segundo Mhoni Vidente, pode indicar o início do apocalipse.

Como informado pelo site El Heraldo de México, também pode trazer energias muito poderosas, por isso recomenda rituais para atrair fortuna.

Segundo explica a astróloga Mhoni Vidente em seu vídeo de previsão para o mês de fevereiro, o Cometa Verde ou C/2022 E3 cai na Era de Aquário com o Arcanjo Uriel e isso significaria o alerta de que o apocalipse começará, confirmando com “a carta de Luzbel” e “diabo”.

O que não seria uma boa notícia para um futuro próximo, segundo ele diz.

“O mês de fevereiro foi escolhido para iniciar a terceira guerra mundial ou para que as pessoas se envolvam mais em questões de guerra”, disse a vidente.

Ela também apontou que a carta do diabo marca que há um ano, em fevereiro, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia começou com a invasão do território ucraniano pelas forças de Vladimir Putin, que segundo Mhoni Vidente é o terceiro anticristo.

Como detalhado pelo site, Mhoni aponta que é possível que um míssil, mesmo de nível nuclear, possa detonar o início da Terceira Guerra Mundial entre os aliados da Rússia e a OTAN.

Assim será possível acompanhar o cometa verde que se aproxima da Terra pela 1ª vez em 50 mil anos

Como detalhado pela NASA, será possível avistá-lo durante cerca de um mês. Nesta quinta-feira (2), ele chegará ao ponto mais próximo da Terra.

Ainda de acordo com as informações, no Brasil, é possível que ele fique visível a olho nu em céus escuros, e com muita atenção.

Com informações do site ‘El Heraldo de México’