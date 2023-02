Perfumes masculinos O Boticário para adquirir em 2023

A marca O Boticário é uma das mais conhecidas nacionalmente quando se fala em perfumes. Além da qualidade das fragrâncias, a empresa é conhecida pelas criações que são para todos os gostos e bolsos. Contudo, alguns perfumes chamam mais a atenção do que outros, e viram referência para a marca.

Se você quer conhecer os melhores perfumes masculinos de O Boticário para você adquirir neste ano, confira a lista a seguir.

Quasar Fire

Indicado para a noite, é um perfume quente e sedutor, ideal para climas mais amenos. Todas as suas notas são aquecidas, e é composto por notas de topo: Notas Verdes, Carambola, Mandarina, Toranja e Bergamota Notas de coração: Pimenta, Anis Estrelado, Noz-moscada, Gengibre, Açafrão, Cardamomo, Coentro, Cedro da Virgínia, Íris, Manjericão e Sálvia e notas de fundo: Âmbar, Cedro, Sândalo, Almíscar, Patchouli, Vetiver, Cipreste e Musgo de Carvalho.

Arbo Forest

Sendo o oposto da fragrância anterior, Arbo Forest pode ser utilizado em qualquer época do ano devido ao seu frescor, sendo ideal para os dias mais quentes. Também possui bom desempenho, mesmo sendo uma fragrância fresca.

As notas que compõem o perfume são Notas Verdes, Maçã, Cítricos e Lavanda no topo. As notas de coração são Notas Ozônicas, Ruibarbo, Cedro e Violeta e finaliza com as notas de fundo em Almíscar, Musgo, Vetiver, Patchouli, Âmbar e Ládano.

Malbec Noir

Um perfume com alta performance, e mesmo com sua apresentação em um frasco preto, mistura notas aquáticas com outras mais especiadas e quentes.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Pimenta Rosa, Maçã, Bergamota, Abacaxi, Laranja, Mandarina, Toranja e Limão Siciliano. As notas de coração são Uvas Pinot Noir, Vinho Tinto, Lavanda, Pimenta, Coentro e Néroli e as notas de fundo são Fava Tonka, Gin, Âmbar, Sândalo, Cashmeran, Vetiver, Patchouli, Almíscar e Ládano.