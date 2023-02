Os melhores ‘hidratantes de farmácia’

Você já ouviu falar de ‘hidratantes de farmácia’? Como o nome sugere, esses hidratantes corporais são encontrados na farmácia e possuem um custo-benefício que chama a atenção positivamente. Contudo, se engana quem acha que o baixo preço é sinônimo de qualidade inferior, pois os itens a seguir se mostram bem perfumados. Veja a seguir 4 hidratantes de farmácia muito perfumados.

Loção Hidratante Corporal Paixão Inspiradora

Um dos mais baratos da lista, o hidratante é indicado para todos os tipos de pele e possui hidratação intensa e textura suave. Segundo o canal ‘Deixando Rastro’, sua consistência é líquida, porém o produto não costuma deixar a pele com aspecto ‘grudento’. Em sua composição possui notas de lavanda e óleos de amêndoas.

Loção Hidratante Corporal Doce Ousadia Corpo a Corpo - Davene

Um perfume com cheiro de morango, ideal para quem gosta de aromas adocicados. Também faz a linha dos baratinhos, misturando um aroma refrescante e doce. Em sua composição também leva óleo de amêndoa e seu cheiro lembra o hidrante Cuide-se Bem de Morango e Leite, da marca O Boticário, porém com melhor custo benefício.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Paixão Radiante

Outro hidratante baratinho e da mesma linha é o Paixão Radiante. Com alta performance, também possui um perfume que exala bem. Para potencializar a fragrância, a apresentadora do canal indica o perfume Lily, de O Boticário, para ser usado juntamente com esse hidratante, pois ambos possuem notas de lírio. Possui alta fixação e projeção.

Loção Hidratante Cloy – Milk Cream

Esse é um hidratante mais difícil de ser encontrado em lojas físicas, porém é possível encontrar à venda na internet. Possui um aroma atalcado, que lembra o sabonete Dove. Da lista, é o hidratante com textura mais concentrada.

