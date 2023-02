Os 5 signos que recebem energias poderosas no ‘Dia de Iemanjá’

Chegou o tão esperado 2 de fevereiro, “Dia de Iemanjá”! Conhecida também como a “Rainha do Mar”, a Orixá é ligada a maternidade e fecundidade, proteção das crianças, das mulheres e considerada a padroeira dos pescadores

Confira o horóscopo dos signos que receberão as energias mais poderosas nessa data de celebração:

Áries

Se você trabalhou para superar dificuldades e tristezas, a partir de agora finalmente os resultados de tanta luta ficam mais claros. É momento de se permitir sentir a própria força e acreditar no merecimento, agradecendo os frutos e aqueles que também estiveram ao seu lado. As provas mostram que com disciplina e fé é possível alcançar coisas muito importantes; afaste-se do estresse e continue trilhando seu caminho com confiança.

Câncer

Você tem muito a dizer nesse dia e a chance de ser compreendido de verdade é enorme! Aproveite a alta compreensão que as suas palavras possuem agora e expresse aquilo que está claro em seu interior, mas pode não ser de conhecimento de alguém importante. Sua energia de troca e habilidade de compreensão é intensa nesse dia!

Libra

Como é poderosa a intuição nesse dia! Você consegue ter bom senso e uma perspectiva muito mais assertiva em tudo agora. As ideias e inspirações também podem surgir, fazendo a diferença em tudo o que podem. Realizar, decidir e iniciar novos caminhos são o que acompanham essa energia repleta de poder.

Sagitário

As águas do seu mar ficam mais harmoniosas nesse dia especial, mesmo com uma maior sensibilidade aflorando. Cuide do seu coração e compreenda com calma as emoções que nascem. Novas pessoas também podem trilhar o eu caminho e criar vínculos que chegam para ficar.

Capricórnio

Nesse dia, a alma está pronta para absorver aprendizagens e afiar a intuição de forma certeira. Concentre-se e fique calmo para avaliar tudo o que é recebido. A energia o faz ler tudo com mais atenção e se inspirar profundamente para encontrar respostas ou elaborar estratégias muito importantes para a sua vida a partir de agora!

