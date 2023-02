Moda: 9 principais tendências de vestidos para apostar em 2023

Reprodução Os vestidos de crochê são um must have neste ano! (Pinterest)

Quem ama vestido sabe que em qualquer estação, ele faz parte dos nossos looks. Eles são confiáveis para o trabalho e o fim de semana, e estão sempre lá para nos acompanhar em uma infinidade de ocasiões.

Felizmente, há muitos estilos novos para se entusiasmar durante o ano todo. De olho nas passarelas da primavera / verão 2023, aqui estão os vestidos mais notáveis para investir neste ano. Da versão mais fresca de vestidos florais a tecidos transparentes e silhuetas assimétricas, continue lendo para ver o que temos de tendência.

9 tendências de vestidos para usar neste ano

Vestidos com transparência

Frescos, divertidos e femininos: vestidos transparentes foram talvez uma das maiores tendências nas passarelas da primavera/verão 2023. Por aqui, nós amamos.

Vestidos Florais 3D

Os florais para a primavera assumem um significado totalmente novo este ano. Pule as estampas extravagantes em favor de lindos e arrojados apliques de flores (ou o que gostamos de chamar de tendência roseta). Já vimos influenciadores e celebridades adotando esses elegantes buquês que devem continuar seu domínio na nova temporada.

Vestidos drapeados

É sobre se vestir como uma deusa nesta primavera, graças a designers como Saint Laurent e Ferragamo enfeitando as passarelas com vestidos em cascata de jérsei líquido, organza pura e chiffon - servindo-nos silhuetas frescas e românticas para usar em nossa próxima ocasião especial.

Vestidos tomara-que-caia

A estética dos anos 90 continua seu domínio na primavera, com vestidos tomara que caia. As iterações desta temporada vêm em tudo, desde bainhas maxi pretas clássicas a tons pastel gelados e silhuetas mais soltas do corpo.

Vestidos com brilho, muito brilho

Brilhos para 2023? Sim. Os designers apresentaram brilho e glamour no vestuário do dia a dia - de lantejoulas em tons pastéis a prata líquida metálica, cristais e tecidos lamé - provando que a vida é muito curta para não usar lantejoulas o ano todo.

Vestidos de crochê

O crochê estava praticamente em toda parte nas passarelas em todas as suas cores, dos tons naturais ao amarelo e dourado. Virão muitas novidades sobre a tendência que veremos em looks estilosos de praia no verão.

Vestidos balonê

Se você está procurando uma tendência de vestido que pareça completamente única, é hora de relembrar as bainhas balonês.

Vestidos jeans

Sim, os vestidos jeans estão de volta em 2023. Talvez uma das tendências mais fáceis e usáveis que você experimentará nesta primavera/verão, as iterações deste ano vêm em uma deliciosa variedade de lavagens e comprimentos variados - com muitos tecidos denim mais macios entrando em ação.

Vestidos com decotes e bainhas assimétricas

A assimetria foi generalizada nas passarelas primavera/verão 2023. Decotes de um ombro, mangas e bainhas angulares foram vistos com força total, inclinando-se para a tendência da estética Y2K.