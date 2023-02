Maquiagem: saiba como recriar a make da Taylor Swift no clipe de Lavender Haze

Taylor Swift estreou na última semana seu videoclipe para a primeira faixa de Midnights, Lavender Haze! E nesta ocasião, o grande protagonista do clipe é o roxo, cor que representa a luta feminista.

Quando pensávamos que Miley Cyrus e seu último single, Flowers, haviam nos dado o hino de empoderamento que precisávamos em nossa playlist, Taylor fez sua grande aparição com um grande single e um visual de beleza impactante como foco visual do clipe.

Foi no dia 27 de janeiro que a cantora lançou o vídeo de Lavender Haze, bem à meia-noite (em homenagem ao seu álbum) e a maquiagem que ela exibe rapidamente se tornou o assunto da conversa. A cantora de 33 anos optou por um look no qual predominam os tons escuros e um toque de glitter, deixando-a mais iluminada do que nunca.

Como recriar o visual de Taylor Swift?

Se você também está amando a maquiagem de Taylor Swift, não é a única! No TikTok, a maquiagem viralizou e já tem diversos tutoriais ensinando como reproduzi-la perfeitamente. Veja um deles:

Confira o passo a passo:

Antes de aplicar a base, hidrate e prepare a pele para um melhor acabamento.

Agora sim, comece esfumando uma sombra no tom azul profundo do canto externo do olho em direção ao centro, e use uma cor lilás como tom de transição.

Em seguida, aplique uma base transparente na pálpebra móvel e coloque glitter por cima.

Desenhe um olho de gato, contorne abaixo dos cílios com azul e aplique rímel.

Para os lábios, opte por um batom rosa pêssego para equilibrar o visual, e aplique um blush no mesmo tom.

Pronto, agora você já pode arrasar com a maquiagem em qualquer lugar e situação, já que brilhar, nunca é demais! A maquiagem Lavender Haze está em alta, bora para replicar o visual?

Confira o clipe abaixo: