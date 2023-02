Estes alimentos podem INFLUENCIAR no câncer de próstata

No Brasil, o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre a população masculina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são 29% de diagnósticos da condição no país, sendo 65.840 novos casos entre 2020 e 2022.

A condição ainda possui causas desconhecidas, contudo, fatores externos podem influenciar no câncer de próstata. Pessoas obesas estão mais propensas a desenvolver a doença, por isso, alguns alimentos influenciam negativamente no aparecimento de tumores.

Em 2021, uma pesquisa elaborada no Chile relacionou o uso de açúcares com tumores. Segundo o Dr. Alejandro Godoy, a frutose, açúcar natural encontrado em alimentos “poderia potencialmente causar crescimento de tumores, mas o mais preocupante é que poderia estimular o crescimento secundário de tumores, ou seja, a metástase”. A explicação é que esse tipo de molécula serviria como fonte constante de alimento para as células, até mesmo as que causam câncer, pois se decompõem lentamente e ficam mais tempo na corrente sanguínea.

A doutora em Biomedicina da Universidade de Los Andes Carolina Echeverría também antecipou uma pesquisa que saíra futuramente sobre o mesmo tema e descobriu que, em camundongos que consomem frutose diariamente, o tamanho dos tumores do câncer de próstata aumenta.

Alimentos que devem ser evitados:

O site Healthline explica que os alimentos ricos em frutose são:

Doces;

Biscoitos e assados pré-embalados;

Refrigerantes com açúcar;

Sucos;

Fast-food;

Molhos e condimentos, como ketchup e molho barbecue;

Sorvetes;

Geleias;

Pão;

Bolachas.

A frutose é encontrada nas frutas, contudo, o consumo em pequenas quantidades não faz mal à saúde. Contudo, os alimentos citados possuem alta concentração deste tipo de açúcar, já que são ultraprocessados e a frutose adicionada de forma artificial.

