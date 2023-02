Como será a quinta-feira (2) de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, segundo tarot

Estamos quase terminando a semana, mas antes disso, o que acha de conferir a mensagem especial que as cartas do tarot trazem para as pessoas de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes? Para conferir todos os detalhes, basta procurar seu signo a seguir.

Sagitário

Hoje será um dia em que se destaca em seu trabalho, algo bastante positivo. Mas, será um período também em que deve controlar seus impulsos e, principalmente, em não sair gastando sem pensar.

Capricórnio

As cartas do tarot deixam um conselho importante para a pessoa de Capricórnio: muito cuidado com as letras pequenas do que assina para não sair prejudicado. Além disso, agora é a hora de realizar todos os projetos profissionais que tem desenhado.

Aquário

O dia da pessoa de Aquário será marcado por dúvidas com relação ao amor. Portanto, reflita bem sobre o que quer para si. Outro ponto de destaque é que o universo te favorece para que seja ainda mais independente.

Peixes

Hoje é um dia que tem que tomar cuidado principalmente para que os rumores em seu ambiente de trabalho não te prejudiquem. Cuidado com fofocas! Além disso, hoje não é um dia ideal para focar no campo amoroso.

Com informações do portal Depor.

