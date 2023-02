Tourette: o que se sabe sobre a síndrome sem cura citada no BBB 23? Reprodução - Rede Globo - BBB23 (Reprodução/Globo)

Se você vem acompanhando a edição do Big Brother Brasil 23, possivelmente deve ter conferido um dos trechos em que o lutador de MMA e participante do BBB, Antônio Cara de Sapato, revelou que foi diagnosticado ainda quando criança com síndrome de Tourette. Mas, você sabe o que significa?

Nós te contamos mais sobre o Tourette

Aos que desconhecem, o Tourette é uma síndrome de desordem de movimento na qual uma pessoa tem alguns “tiques”, estes que são produzidos involuntariamente, podendo ser por meio de gestos, sons e/ou práticas incomuns.

Em linhas gerais, mas não necessariamente limitante, uma pessoa diagnosticada com tal síndrome pode, por exemplo: pronunciar palavras de baixo-calão e ofensas, sentir uma compulsão por reproduzir gestos obscenos e até mesmo praticar determinadas ações, como colocar fogo em algo.

Como uma pessoa sabe que tem a síndrome que não tem cura?

Para confirmar o Tourette, a pessoa em questão passa por avaliações com profissionais e ao final recebe um diagnóstico clínico. Vale lembrar que esta síndrome não possui cura, mas tem tratamento, o que ajuda a “reduzir” os sintomas.

É importante reforçar a necessidade de diagnóstico feito por um profissional especializado, isso porque algumas pessoas podem confundir alguns sintomas de Tourette com outras doenças como o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Sobre o caso em específico do participante Cara de Sapato, ao portal G1, a equipe do lutador de MMA afirmou que “os sintomas começaram aos 9 anos de idade”.

