O significado ‘oculto’ do emoji de berinjela no aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp frequentemente introduz novos emojis para os usuários.

No entanto, um dos queridinhos, é o emoji de berinjela. Entretanto, você sabe qual é o significado ‘oculto’ desse ícone no app de mensagens?

O emoji representa um legume bastante popular, mas ganhou uma conotação sexual no aplicativo, como detalhado pelo site Canaltech.

A berinjela está associada ao órgão sexual, usada para conversas atrevidas, devido ao seu formato similar.

A banana também é outro emoji com conotação dupla no aplicativo de mensagens. A popular fruta possui associação ao órgão sexual do homem.

O formato sugestivo do emoji faz com que seja associado ao sexo oral ou a fertilidade masculina.

Assim funcionará o mega recurso do WhatsApp que vai permitir editar mensagens já enviadas

Agora sobre novos recursos, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo, a plataforma contará com a capacidade de editar mensagens já enviadas.

O novo recurso ainda está em desenvolvimento em uma recente atualização beta para o sistema operacional Android.

Com a novidade, o usuário poderá editar mensagens de forma rápida. No entanto, ainda não está claro como funcionará totalmente o recurso.

As informações sobre a janela de tempo para permitir que as pessoas editem suas mensagens também ainda são desconhecidas.

No momento, o recurso aparece apenas em uma versão beta, por isso é sempre importante manter o app atualizado constantemente.

Uma versão beta para PC também já conta com o novo recurso em desenvolvimento. O app ainda não revelou se a novidade será liberada para celulares com sistema iOS da Apple.

