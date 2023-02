NASA divulga impressionante imagem captada pelo Observatório Chandra no colisão; flagrou um gigantesco fenômeno espacial

Os astrônomos capturaram uma colisão espetacular e contínua entre pelo menos três aglomerados de galáxias. Dados do Observatório de Raios-X Chandra da NASA, XMM-Newton da ESA e um trio de radiotelescópios estão ajudando os astrônomos a descobrir o que está acontecendo nesta cena confusa.

Como detalhado pela NASA, colisões e fusões como essa são a principal maneira pela qual os aglomerados de galáxias podem crescer nos gigantescos edifícios cósmicos. Estes também atuam como os maiores aceleradores de partículas do universo.

O gigante aglomerado de galáxias formado a partir desta colisão é Abell 2256, localizado a 780 milhões de anos-luz da Terra.

Os astrônomos que estudam esse objeto estão tentando descobrir o que levou a essa estrutura de aparência incomum. Cada telescópio conta uma parte diferente da história. Aglomerados de galáxias são alguns dos maiores objetos do universo contendo centenas ou mesmo milhares de galáxias individuais .

Como detalhado pela NASA, além disso, eles contêm enormes reservatórios de gás superaquecido, com temperaturas de vários milhões de graus Fahrenheit. Apenas telescópios de raios-X como Chandra e XMM podem ver esse gás quente.

Uma versão legendada da figura mostra o gás de dois dos aglomerados de galáxias, com o terceiro misturado muito próximo para se separar dos outros.

A emissão de rádio neste sistema surge de um conjunto ainda mais complexo de fontes. A primeira são as próprias galáxias, nas quais o sinal de rádio é gerado por partículas que explodem em jatos de buracos negros supermassivos em seus centros.

Esses jatos estão disparando no espaço em linhas retas e estreitas ou desacelerando conforme os jatos interagem com o gás em que estão correndo, criando formas complexas e filamentos. A Fonte F contém três fontes, todas criadas por um buraco negro em uma galáxia alinhada com a fonte mais à esquerda deste trio.

As ondas de rádio também vêm de enormes estruturas filamentosas, localizadas principalmente ao norte das galáxias emissoras de rádio, provavelmente geradas quando a colisão criou ondas de choque e partículas aceleradas no gás por mais de dois milhões de anos-luz.

Como detalhado pela NASA, um artigo analisando essa estrutura foi divulgado no ano passado. Este é o Documento I de uma série contínua que estuda diferentes aspectos desse sistema de aglomerados de galáxias em colisão.

Finalmente, há um “halo” de emissão de rádio localizado próximo ao centro da colisão. Como esse halo se sobrepõe à emissão de raios-X e é mais escuro que a estrutura filamentosa e as galáxias, outra imagem de rádio foi produzida para enfatizar a fraca emissão de rádio.

O artigo II liderado por Rajpurohit apresenta um modelo de que a emissão do halo pode ser causada pela reaceleração de partículas por mudanças rápidas na temperatura e densidade do gás como a colisão e fusão de os clusters continuam.

Como detalhado pela NASA, este modelo, no entanto, é incapaz de explicar todas as características dos dados de rádio, destacando a necessidade de um estudo mais teórico deste e de objetos semelhantes.

O Documento III estudará as galáxias que produzem ondas de rádio em Abell 2256. Este aglomerado contém um número extraordinariamente grande de tais galáxias, possivelmente porque a colisão e a fusão estão provocando o crescimento de buracos negros supermassivos e consequentes erupções.

Com informações da NASA