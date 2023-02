Modelo ou cantora? Shakira rompe com “a medida perfeita” e brilha com looks de passarelas

Shakira mostrou que seus quadris não mentem e fazem muito mais do que dançar: a colombiana ostenta a beleza de um corpo latino envolto em roupas de importantes grifes, se saindo muito bem também como modelo.

A rainha latina se tornou uma referência musical e também conseguiu se firmar na indústria da moda, sem precisar de extravagâncias para se tornar um ícone. Seja com calças de cintura baixa, croppeds ou vestidos: ela sabe como modelar e é exemplo de moda e sensualidade para mulheres de todas as idades.

Abaixo, vamos comparar looks usados por Shakira e por modelos nas passarelas.

Shakira vs. modelos; quem se veste melhor?

Essas são todas as vezes que Shakira exaltou looks da passarela. Foi assim que ela conseguiu torná-los seus, provando que não é preciso ter ‘medidas de modelo’ para arrasar em um look.

Uma noiva como nenhuma outra

Para o videoclipe de sua música ‘Empire’, Shakira se vestiu como uma perfeita noiva, usando um espartilho com decote tomara que caia e uma saia larga de tule envolta em argolas com pontas plissadas do mesmo tecido. Enquanto a modelo optou por um look Marchesa Bridal todo branco, a cantora exibiu as pernas, pois sensualidade é sua marca principal.

A sensualidade de um vestido vermelho

Para o clipe ‘Can’t Remember to Forget You’ em colaboração com Rihanna, Shakira soltou seus passos mais sensuais, optando por diferentes looks, mas teve um que se tornou a marca registrada daquela produção. Um vestido vermelho de Julien McDonald com uma saia comprida de franjas e a parte de cima em tons nude que faziam parecer que o seu look estava ‘colado’ ao corpo.

O dia em que ela se vestiu igual a Pink

O vestido que Shakira usou para o MTV VMA 2009, foi uma peça curta em preto com glitter, da Balmainonde. Na ocasião a colombiana protagonizou um momento engraçado com Pink - já que ambas optaram pelo mesmo vestido para o mesmo evento.

Um relacionamento próximo com a Versace

São várias as vezes que Shakira demonstrou seu gosto especial pela grife fundada por Gianni Versace, principalmente por importantes shots com as editoras de moda como Elle e Vogue. No guarda-roupa da cantora não faltam roupas da marca italiana.

O preto, seu maior ‘hit’

Shakira usou um vestido preto com transparências durante um ensaio para a revista Elle, assinado pela Dior. A cantora usou essa peça quando resolveu falar sobre o rompimento com seu ex, Gerard Piqué.

